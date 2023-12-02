INFINITE李成烈＋张东雨双人来台暖喊「与粉丝见面不是在工作」！走下台绕场让全场千名粉丝陷疯狂！

INFINITE继九月在台湾进行团体演唱会之后，时隔三个月再由成员李成烈与张东雨双人组来台，12月2日晚间於信义区举办粉丝见面会，现场挤爆千名粉丝到场。

今日的主题是Workcation，也就是工作与假期合一，成烈与东雨在服装上也非常用心，两人都戴上了眼镜，穿上衬衫搭配领带，呈现帅气上班族的打扮。两人一开场为大家带来「I Got You」，并用中文与粉丝们问候，「大家过得好吗？我是李成烈，很想你们」，东雨也立即用中文喊著「东雨成烈」，也向粉丝们报告九月演唱会结束后，成烈去了哈萨克演出话剧，大约两周的时间，东雨则是提到自己在首尔也举办见面会，以及与成烈一起到香港等地与粉丝们见面。

两人提到一抵达台湾就是下雨的天气迎接著他们，成烈表示虽然来台北很多次，却始终没有机会到夜市去逛逛。於是昨天两人第一次体验到台湾的夜市。虽然地下美食街正在整修中，两人还是尝试了培根肉卷以及黑猪肉香肠，也很好奇原来台湾也与韩国同步流行「人生四格照」，他们也特地去选择了能够与成员优贤一起合影的模式，当作小礼物赠送给现场粉丝们。成烈跟东雨也不忘替刚推出个人正规专辑的优贤宣传。同时两人也公开了在夜市体验钓虾与气球射击小游戏的画面，让粉丝们都相当兴奋。



两人也分为工作以及假期两个主轴来与粉丝们分享，天生综艺咖的东雨在台上总是不受控，说著说著就跳起舞来，成烈也非常爱模仿东雨，被问到工作时是否喜欢穿著正式服装？东雨说在舞台上当然要穿得很漂亮啊！成烈却说「与INSPIRIT见面不算是工作」所以公开了平时私下喜欢穿运动服装。提到梦想度假场所，东雨说希望能在10万人座席的场地开演唱会，成烈则是嘴甜回应说「今天来到这里已经达成梦想」。



成烈与东雨也分别带来SOLO舞台，成烈演唱了《机智医生生活》OST中的「ALOHA」以及《请回答1988》中李文世的经典名曲「少女」，也特别强调歌词最后一句「在我身边，不要离开」是他想对粉丝们说的话。东雨则是带来快节奏的歌曲「ROMEO」以及「TGIF」，问台下粉丝们他更适合哪种风格呢？两人更在演唱「Cover Girl」时直接走下台，与粉丝们更近距离的互动，让全场INSPIRIT超high！

成烈与东雨也跟粉丝们大玩游戏，播出多首INFINITE的名曲，并且邀请熟悉这些舞蹈动作的粉丝们一起上台跳，并一一与大家用手机合影。接下来也有便利贴的QA环节，有许多粉丝们都要求他们能够录一段Morning Call的影片，成烈与东雨也应大家的要求录下温柔版本以及凶凶版本，让粉丝们听了大呼「不要生气」。东雨也应粉丝要求骂公司出气，他立即说「我们INSPIRIT不是因为要辛苦工作才出生的，是为了与我们在一起才出生的。」两人还现场跳起了最近流行的Slide back舞步，成烈则大呼难度太高！



两人都许下工作心愿，成烈希望尝试个人专辑或是其他不同方式的表演，希望呈现给粉丝他的更多面向，东雨则是希望能够演唱电视剧OST或是与别人合作推出合唱歌曲专辑等。成烈与东雨也预祝大家有一个崭新的2024年新的开始。

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