aespa被英国《金融时报》选为2023年最具影响力的女性之一，与乌克兰第一夫人及诺贝尔和平奖得主同列！

《金融时报》(Financial Times) 宣布了2023年最具影响力的女性名单。这个名单上列出了一些获得殊荣并做出显著贡献的开拓者，aespa入选今年的名单！

韩国流行音乐强大势力aespa名列今年的名单，与其他非凡的人物一起，包括歌手和女企业家Beyonce，演员 Margot Robbie (玛戈・罗比)，乌克兰第一夫人 Olena Zelensky (奥莲娜・泽伦斯基) 和诺贝尔和平奖得主Narges Hammadi (纳吉斯・哈马迪)。

Yoojin Choi，“Hallyu! The Korean Wave” 展览的联合策展人於《金融时报》2023年最具影响力的女性的网站上，对aespa形容是这样的:

在韩国的90年代末长大时，我会花几个小时听S.E.S.的音乐，她们是韩国流行音乐的第一代。当我移居英国时，我的同学们几乎不知道韩国的存在。我从未想到2023年，K-pop成为了主流，成为世界上最受欢迎的音乐类型之一。虽然韩国排行榜的顶级位置一直被男团垄断，但一批新的女子团体正在攀升。



自从他们发行第一张专辑以来的两年里，aespa已经创下了一系列韩国女团的纪录，成为首个连续三张专辑首周销量突破一百万的团体，并在Coachella音乐节上演出并启动世界巡演。aespa的实验性分层乐器和激烈的人声以及与他们的sci-fi punk (科幻朋克) AI化身（aespa中的“ae”指的是“avatar”和“experience”）相伴的歌唱，将K-pop的界限推向了更远。

《金融时报》2023年最具影响力的女性列表：

https://www.ft.com/womenof2023

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