宋江：「《Sweet Home 2》是入伍前最后作品」第二第三季同步制作敬请观众们期待！

将於12月1日公开的Netflix新续集原创作品《Sweet Home2》，今日举办制作发表会，这部观众们敲碗已久的作品，也将带来更大的世界观。而目前另一作品也刚开播的宋江，证实《Sweet Home2》将是入伍前最后一部作品。

《Sweet Home2》描述因欲望将成为怪物的世界，离开了绿色家园的新栖息地，为了存活下来而展开了斗争的贤秀与绿色家园幸存者们，以及其他新登场的人物，面临意想不到的神秘现象，包含新的欲望与事件、新的战斗。第一集在2020年公开后，睽违3年再与大家见面。



宋江表示，《Sweet Home》第一季的人气高涨，也成了这一次努力完成第二季的原动力。李阵郁以及李施昤纷纷表达相当感谢观众们的喜爱，也期待第二季的公开。第二季与第一季有著很大的变化，为了寻找欲望怪物化的原因，被认为是实验对象的车贤秀（宋江饰），认为怪物化才是人类的希望毅铭，抢走了边尚旭（李阵郁饰）的身体，为了寻找老公线索，独自生产的徐伊景（李施昤饰），还有为了寻找生死未卜哥哥的李恩宥（高旻示饰），都纷纷离开了绿色家园。



宋江表示，导演在第二集著重於车贤秀的成熟蜕变，李阵郁则是被原本金圣喆的角色占据了身体，等於需要演出另一角色，李施昤在续集中则是历经独自分娩而成为了母亲。新加入的金武烈、振永、刘五性与吴政世也令人期待。宋江也表示《Sweet Home2》公开后他也即将迎来入伍行程，是入伍前的最后一部作品，也认为这是一部让他更了解自己的代表性作品。



《Sweet Home2》将於12月1日正式公开。

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