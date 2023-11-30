Super Junior崔始源变身「不婚主义妇产科医生」？！有望搭档郑仁仙主演爱情喜剧《DNA Lover》

据韩媒「体育东亚」，Super Junior成员崔始源与演员郑仁仙将合作出演新剧《DNA Lover》，两位艺人公司所属社已作出回覆。

《DNA Lover》是一部爱情喜剧，讲述恋爱失败无数次的基因研究员韩素珍（音）通过基因寻找命中注定另一半的故事。 郑仁仙饰演「韩素珍」，虽然是基因研究员但相信每个人都有上天安排的另一半。 因为搞不懂为何多次恋爱都以失败告终，所以试图通过基因寻找伴侣，就这样遇到了两个男人并展开寻找命运的罗曼史。



郑仁仙近年来在MBC《我身后的陶斯》、JTBC《加油吧威基基》、tvN《精神病患者日记》、Kakao TV《刚刚三十岁》、SBS《成为你的夜晚》等多部作品中诠释了不同形象，令人期待在《DNA Lover》中将展现何种魅力。





崔始源接到的角色是「沈延宇」（音），是一名妇产科医生，拒绝一切命运论的不婚主义者。 对於迷恋自己的女人毫无慈悲、总是快速选择分手，却被突然出现的韩素珍撼动了精神和日常。



崔始源在TVING《酒鬼都市的女人们》系列饰演电视台PD姜北久、ENA《冻死的恋爱》饰演整形专家朴在勋，喜剧表现令人印象深刻。 之后在Netflix《猎犬》客串出演财阀三世「洪敏范」一角，善恶共存的演技获得好评。

最近为了给《酒鬼都市的女人们》搭档李先彬应援，又客串了她的新剧《高考，出题的秘密》，还和朴智贤、成东镒一起拍摄性感喜剧电影《成人童话》，工作安排满当当。





目前两位演员所属社都表示「收到出演邀约、正在讨论」。 《DNA Lover》正在选角阶段，目标明年开播。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻