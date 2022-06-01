[分集剧情]《玫瑰公寓》可疑人士一个个被排除！林智妍睡梦中遭闯怪汉闯入袭击！姐姐终於被找到了〜（EP5－8）

[有雷]TVING原创系列剧集《玫瑰公寓》成功营造惊悚恐怖氛围，并且多条故事线错综复杂交叠，让观众们享受抽丝剥茧乐趣。林智妍从CCTV推断姐姐并未离开玫瑰公寓，而公寓里的怪人们也开始露出了真面目，甚至这一切可能与邪教相关？姐姐终於出现了，但却奄奄一息似乎为时已晚。

以下为防雷线



《玫瑰公寓》前四集中，最大前科嫌疑人李佑赫因患有精神疾病被释放，父亲始终认为他是真凶而与他发生冲突被刺，智娜（林智妍饰）与敏秀（尹钧相饰）随后赶到，此时李佑赫喃喃自语拉丁语「爱征服一切」后跳下了水坝，智娜父亲与他随后都被送医。这是李佑赫在狱中听见神父所说的，令他非常执著，家中墙壁也写满了这句话。他的律师也传来CCTV画面，表示他是在洗衣店偷拿了宋智贤的内衣裤，间接证明未入侵809号房。



智娜与线人五犯（高圭弼饰）发现在姐姐失踪期间，CCTV并未拍摄到可疑车辆进出画面，判断姐姐应还在公寓区域内。智娜想找管委会调查车辆资料时，遇见有住户反映「水有异味」，於是她希望警方打开水塔调查，但此时案子却被移交到重案一组，原本协助她的刑警敏秀仅能私下了解。没想到打开了水塔，出现在大家眼前的却是罹患失智症的超市大妈溺毙的尸体，大妈穿著失踪者智贤的外套，现场也发现智贤的手炼，死因尚不明确。解剖尸体时还发现大妈食道中吞了一把钥匙。



公寓中非常活跃的妇女会长「淑子」，以及一位画著烟熏妆的短发女子，两人似乎都有著共同的目标，就是将玫瑰公寓改建为40层楼高的华厦。失踪的智贤是一位国土研究员，她的工作似乎与公寓的改建相关，是否因此惹祸上身？公寓发生命案让短发女子相当气愤，打了淑子几巴掌，但淑子却不甘示弱也直接动手，并反过来威胁短发女子，说有把柄可以让她马上入狱，要她搞清楚自己的位置。



睡梦中的智娜遭黑衣人闯入袭击，对方是为智贤的笔记型电脑而来，智娜被反绑在浴室，幸运自行脱困并连系敏秀。查案查到一半的敏秀将智娜接到自己家，并为她买了许多生活用品，包含女性用品在内，让智娜相当感动。由於智娜从小在家里并未得到充分的爱，认为父亲也偏爱姐姐，加上她发现男友劈腿的事实，不禁难过落泪。



智娜弟弟在网路上看见大姐竟然是会跳艳舞的直播主！后来警方证实这影片是伪造的，於是也调查发现在网路上散布这不雅影片的人就是超市老板查理，五犯看到查理手机中的确存有很多智贤的照片，不过在绑架案当日查理人在江原道，有不在场证明。敏秀的同事突然看见的智贤的照片，发现是教会的一种「米斯巴习题」，请教了专家后发现牵涉到当年所谓引导教徒全体殉教的事件，妇女会长淑子是教主的左右手，竟佯装成受害者全身而退！



警方正式调查智娜遇袭案件，她带警方进入家中，但原本应该被弄乱的浴室却又变得非常整齐清洁，此时阳台传来喘息声，竟是失踪多日的姐姐智贤，被吊著脖子几乎快断气，口中念著「都是因为你…」让智娜惊声尖叫！



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻