BTS Jimin &柾国有望与Jin军中重逢！防弹少年团4成员下月结伴入伍、约定2025年再见，全新纪录片12月Disney+独家上架

今日据韩媒报导，防弹少年团成员Jimin和柾国即将进入大哥Jin当助教的新兵教育队，三人有望在军中重逢。

据「日间体育」独家报导，Jimin和柾国将於12月12日结伴入伍，先在新兵教育队接受基础军事训练后分配到各小队。 Jin和J-Hope已相继於去年12月、今年4月入伍，各自在不同师团所属的新兵教育队以助教身份服兵役，Jimin和柾国即将进入的正是Jin当助教的教育队。





此外，RM和V将比二人提前一天於12月11日结伴入伍。 目前SUGA也在服替代役，因此防弹少年团将以12月12日为起点进入全员入伍状态。





防弹少年团成员一直对组合有深厚感情，早已约定2025年以完整体重启活动。 Jin和J-Hope将陆续在明年6月、10月退伍，今年9月入伍的SUGA将在2025年6月退伍，另外4位成员预期在2025年10月重回大众视线。





HYBE营运总监金泰浩（音）早先透露将在2025年进行《花样年华》发行10周年的纪念project，RM出演SUGA网综时也提到这一点，让人十分期待。



对於Jimin和柾国进入Jin所在部队的消息，HYBE：「难以确认」。



此外，防弹少年团昨日公开纪录片《BTS Monuments： Beyond The Star》正式预告，分享防弹过往10年努力寻找生活意义和目标的旅程。 纪录片将於12月20日通过Disney+独家上线，每周三更新2集、一共8集。



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