业内人士评选2023年韩剧最佳CP，这几对超人气萤幕情侣全上榜！高票当选冠军的是这对

2023年已经进入尾声，今年也有不少好剧播出，这些作品中哪一对之间擦出的火花最让人印象深刻呢？

近日，韩媒Joynews24举办了一场问卷调查，询问业内人士对於2023年韩剧中CP的看法，评选出了「2023年最佳萤幕CP」。

1.《欢迎来到王之国》李俊昊&润娥，最强颜值CP



李俊昊和润娥在问卷调查中获得87票，荣登电视剧部门最佳CP第一名，两人饰演的傲娇总裁和女职员在酒店经营者梦寐以求的VVIP贵宾休息室「King's Land」中展开了能让人真正开心笑出声的浪漫演技。 在李俊昊和润娥的双重加持下，《欢迎来到王之国》从制作阶段开始就备受期待，更在播出期间获得高收视率和话题性，一路畅行无阻。

2. 《MOVING 异能》赵寅成&韩孝周，「感觉要死了」无法不爱的CP



赵寅成和韩孝周这对现实中的好友在剧中完美演绎了「父母爱情故事」，用超能力谈恋爱真的不要太甜哦。 明知是陷阱却为了你，心甘情愿沉沦，这种极致的浪漫在赵寅成的诠释之下更加动人，尤其是剧中他那句「感觉要死了」之后连接的吻戏更是将浪漫氛围推到了顶点。

3. 《MOVING异能》李正河&高允真，最佳治愈CP



《MOVING异能》青涩可爱的学生爱情也同样让观众动容，守护彼此的两人是今年韩剧中最治愈的一对。

此外，《浪漫速成班》的郑敬淏与全度妍、《恋人》南宫珉和安恩真分别获得了10票，并列第四；紧跟其后的则是《这恋爱不可抗力》的路云与曹宝儿（第6名）、《D.P：逃兵追缉令》的丁海寅和具教焕（第7名）、《车贞淑医生》严正化和金炳哲、《黑暗荣耀》 林智妍和朴成勋（并列第8名）。



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