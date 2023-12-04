韩国C9娱乐全球选秀首站在台北

朝偶像之路前进的机会就是现在！韩国经纪公司「C9娱乐」宣布将开启「C9 GLOBAL AUDITION」选秀计画，台北站预计要在12月9日星期六下午在「N.CORE」举行，采当天报名制度，本次目标是要找出「CIX」以及「EPEX」的师弟，EPEX表示「希望能赶快见到学弟们！」

C9娱乐在疫情期间推出「EPEX」至今也已经过了两年，他们的足迹遍布台湾、日本等亚洲地区，10月初发行迷你六辑「Chapter2.Can We Surrender?」销售量创下出道以来最高纪录，对於公司即将举办全球徵选、挖掘原石，目前身为全公司资历最浅的的EPEX，得知可能即将有学弟会来，既期待又兴奋，希望能赶快见到他们。

而这次「C9 GLOBAL AUDITION」选秀活动以台北站为出发点，经纪公司强调这次「是为了在全球上找出我们公司的下一个男团练习生」，届时也有可能出现人数多的团体也说不定，参加资格以2003至2012年出生的男性为主，当天现场填写报名表后依序入场，分为「歌唱」、「舞蹈」、「RAP」、「演戏」等四个部门，更多相关详情可洽ON INN ASIA官方脸书或IG专页。



C9全球徵选「台北站」的时间:

*试镜日期：2023年12月9日 （六）

*试镜地点：N.CORE

台北市敦化南路一段161巷39-2号B1

*现场报名时间：15:00～17:00

*报名方法：现场报名并填写报名表后依序入场

*参加资格：2003年至2012年间出生的男性

*报名部门：

- 歌唱 / 现场演唱

- 舞蹈 / 随现场准备的随机音乐跳舞

- RAP / 自由RAP

- 演戏 / 自由演戏

（可以复选）

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