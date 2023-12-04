業內人士評選2023年韓劇最佳CP，這幾對超人氣螢幕情侶全上榜！高票當選冠軍的是這對

2023年已經進入尾聲，今年也有不少好劇播出，這些作品中哪一對之間擦出的火花最讓人印象深刻呢？

近日，韓媒Joynews24舉辦了一場問卷調查，詢問業內人士對於2023年韓劇中CP的看法，評選出了「2023年最佳螢幕CP」。

1.《歡迎來到王之國》李俊昊&潤娥，最強顏值CP



李俊昊和潤娥在問卷調查中獲得87票，榮登電視劇部門最佳CP第一名，兩人飾演的傲嬌總裁和女職員在酒店經營者夢寐以求的VVIP貴賓休息室「King's Land」中展開了能讓人真正開心笑出聲的浪漫演技。 在李俊昊和潤娥的雙重加持下，《歡迎來到王之國》從製作階段開始就備受期待，更在播出期間獲得高收視率和話題性，一路暢行無阻。

2. 《MOVING 異能》趙寅成&韓孝周，「感覺要死了」無法不愛的CP



趙寅成和韓孝周這對現實中的好友在劇中完美演繹了「父母愛情故事」，用超能力談戀愛真的不要太甜哦。 明知是陷阱卻為了你，心甘情願沉淪，這種極致的浪漫在趙寅成的詮釋之下更加動人，尤其是劇中他那句「感覺要死了」之後連接的吻戲更是將浪漫氛圍推到了頂點。

3. 《MOVING異能》李正河&高允真，最佳治癒CP



《MOVING異能》青澀可愛的學生愛情也同樣讓觀眾動容，守護彼此的兩人是今年韓劇中最治癒的一對。

此外，《浪漫速成班》的鄭敬淏與全度妍、《戀人》南宮珉和安恩真分別獲得了10票，並列第四；緊跟其後的則是《這戀愛不可抗力》的路雲與曹寶兒（第6名）、《D.P：逃兵追緝令》的丁海寅和具教煥（第7名）、《車貞淑醫生》嚴正化和金炳哲、《黑暗榮耀》 林智妍和朴成勳（並列第8名）。



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