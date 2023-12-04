《与恶魔有约》告别式秒变求婚现场！为找出命案真凶，恶魔宋江与金裕贞互助契约正式成立！（EP.3 – 4）

[有雷]《与恶魔有约》描述活了200岁的恶魔宋江遇见女强人金裕贞后，莫名其妙失去了神力，而原本身上的十字架印记也转移到金裕贞的手腕上，让他只能想尽办法黏著她。未来集团员工离奇死亡，想不到大家长金海淑也随之送命，为了查出真相，金裕贞决定与恶魔宋江携手合作。

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都到曦（金裕贞饰）在路上遭机车骑士泼酸攻击，郑九元（宋江饰）及时赶到用身体阻挡，而他原本被酸腐蚀的衣服与皮肤伤口，在握住了到曦的手腕瞬间立刻回复原样，让到曦开始相信他异於常人。九元向到曦介绍自己就是大家口中的「Demon」恶魔，虽然也曾经身为人类，不过已经成为地位高於人类的恶魔有200年之久。



到曦知道自己生命安全受到威胁，九元也担心她若出事神力就无法回到自己身上，两人成了生命共同体，到曦提议让九元担任贴身保镳，九元先是拒绝，但发现自己开始出现手指头冒火自燃的现象，若再不拿回力量可能自己会受到威胁。於是拉著到曦去签署另一份灵魂合约。九元盯上了一个患病女童的母亲，母亲二话不说宁愿用自己的生命换女儿健康10年。



到曦非常生气，因为恶魔不懂人心，那孩子长大后如果知道是母亲换来她的生命延续，还能够快乐生活吗？九元再度来到病房，看见在疾病中仍乐观面对的一家人，开始感觉到曦的话非常正确。於是决定担任到曦的保镳，此时到曦却发现奶奶周天淑（金海淑饰）失联，当她赶到时周女士已气绝身亡。



奶奶的告别式竟被等著瓜分遗产的儿女们搞得像个欢乐的Party，大儿子一家人甚至认为胜券在握，没想到奶奶早已立好遗嘱，将代表之位传给到曦接手，但前提是一年内到曦必须登记结婚，因为奶奶认为女强人总是孤独，至少生活中必须找到一个依靠。到曦现场直接问了九元：「愿意跟我结婚吗？」想不到恶魔九元却秒拒绝。



到曦发现自己曾被攻击以及奶奶在公司成立督察组扫荡弊案，很可能与奶奶身亡有关，不过却苦无证据，到曦想要运用恶魔的神力找出杀害奶奶的凶手，但九元也要求十字架必须回到自己手上，两人决定互助。九元随时拉起到曦的手腕，让两人的办公室恋情也传得沸沸扬扬，而九元被黑社会打得头破血流，到曦也及时赶到称自己是「保镳的保镳」，及时献出手腕救了九元，两人正式展开互助合约。



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