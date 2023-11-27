情侣画报超有CP感啊～李世荣＆裴仁爀《烈女朴氏契约结婚传》首播获好评！两人透露出演该作品的理由

李世荣和裴仁爀为宣传新剧《烈女朴氏契约结婚传》，近日为时尚杂志《ELLE》拍摄了一组情侣画报。

李世荣饰演从朝鲜来到韩国的儒教女孩「朴联遇」，问到出演该作品的理由？她表示：「感觉无法理解联遇的心情，他在从未经历过的世界里，勇往直前。被那颗深邃、宽广的心吸引住了，一收到剧本就很好奇接下来的故事。」



裴仁爀饰演生活在21世纪的男人「姜泰河」，他说：「展现泰河感情变化幅度的演技似乎很有趣，他不仅从未谈过恋爱，而且没向别人敞开过心扉，被逐渐接近的对方动摇，敞开心扉是彻底改变一个人的帅气的事情。」



采访中，两人还互相称赞对方，李世荣提到裴仁爀的状态一直很好，在拍摄现场总是充满能量、性格很亲切。而裴仁爀表示一直很想和李世荣合作，他说：「因爲从小就演戏，所以有很多值得学习的地方。有时候像前辈，另一方面又像同龄朋友。」



《烈女朴氏契约结婚传》讲述朝鲜王朝时代的大龄女子在成亲当天成为寡妇后意外穿越到现代，遇上和古代丈夫样貌完全相同的单身主义男子，并签下契约婚姻书的奇幻爱情故事。首播也在韩网获得好评，网友纷纷表示：「演技好、内容有趣、进度也很快」、「对时空变换的表现简直疯了吧」、「真的超级好看」等，大家有开始追这部剧了吗？



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