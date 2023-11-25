SJ艺声出道18年感谢粉丝一路支持！碎念首尔场个唱与SJ见面会仅隔一周：「影响我SOLO票房耶！」

Super Junior成员艺声於11月25日在台北流行音乐中心举办个人演唱会台北场，吸引4000名粉丝共襄盛举，全场座无虚席。

艺声以抒情嗓音见长，今日带来Live Band共同在舞台上带来近20首歌曲演出，他一开场连续带来三首抒情歌曲「Scented Things」、「Fornever」、「Silhouette」后，就用中文问候大家，开心大喊：「我终於来台湾了！这次来的有点慢，所以希望之后可以常常过来…」可能因为太过心急，导致这一长串的中文问候后段发音不是很清楚，让粉丝们都笑了起来，不过艺声的诚意大家还是都感受得到。



艺声表示自己出道18年来，始终都能感受到大家对他的爱，还自曝一直都有在关注台湾知名音乐排行榜，还悠悠地表示最近他的新专辑成绩不如预期，但也因为SJ总是连续200周的冠军，让他的期待很高。不过他一就是感谢粉丝们一路以来的支持，除了以SJ身分来台以外，他更想带给大家的是他所做的音乐。



艺声还顺带提到了SJ成员们将於明年1月底即将来台，前往高雄举办见面会，让全场粉丝们都开心尖叫了起来，不过此时艺声却很想抱怨。他提到自己在首尔场的SOLO演唱会是在10月底，但SJ的18周年见面会竟然在隔周就举办，演出这么靠近，是不是公司刻意在试图影响他SOLO演唱会的票房？不过后来他也笑说「没来的人是自己的损失唷〜」



演唱了新曲「Floral Scense」、「Beautiful」两首歌，艺声表示这两首歌曲是他对粉丝们的心意，但他发现大家对歌曲似乎不是很熟悉，竟当场玩起了接唱游戏，没想到能够接唱的粉丝真的不多，让他有些失落，接著还抽问大家「会不会去接下来的海外场次」，没想到也没有太多现场粉丝举手，不过此时他终於发现了二三楼的应援排字，上面写著「想做乐团（band）吗？My Husband」，让艺声害羞回应「谢谢」。



艺声笑说SJ「曾经」有过全盛期，再度感谢大家没有退票而改买明年1月的SJ见面会，引发全场粉丝大笑，艺声也感性希望粉丝守护他，让他能够唱一辈子。接著更准备了周兴哲「永不失联的爱」韩语版本，送给粉丝们，也为这场美声飨宴画下句点。

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