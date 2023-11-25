SJ藝聲出道18年感謝粉絲一路支持！碎念首爾場個唱與SJ見面會僅隔一週：「影響我SOLO票房耶！」

Super Junior成員藝聲於11月25日在台北流行音樂中心舉辦個人演唱會台北場，吸引4000名粉絲共襄盛舉，全場座無虛席。

藝聲以抒情嗓音見長，今日帶來Live Band共同在舞台上帶來近20首歌曲演出，他一開場連續帶來三首抒情歌曲「Scented Things」、「Fornever」、「Silhouette」後，就用中文問候大家，開心大喊：「我終於來台灣了！這次來的有點慢，所以希望之後可以常常過來…」可能因為太過心急，導致這一長串的中文問候後段發音不是很清楚，讓粉絲們都笑了起來，不過藝聲的誠意大家還是都感受得到。



藝聲表示自己出道18年來，始終都能感受到大家對他的愛，還自曝一直都有在關注台灣知名音樂排行榜，還悠悠地表示最近他的新專輯成績不如預期，但也因為SJ總是連續200週的冠軍，讓他的期待很高。不過他一就是感謝粉絲們一路以來的支持，除了以SJ身分來台以外，他更想帶給大家的是他所做的音樂。



藝聲還順帶提到了SJ成員們將於明年1月底即將來台，前往高雄舉辦見面會，讓全場粉絲們都開心尖叫了起來，不過此時藝聲卻很想抱怨。他提到自己在首爾場的SOLO演唱會是在10月底，但SJ的18週年見面會竟然在隔週就舉辦，演出這麼靠近，是不是公司刻意在試圖影響他SOLO演唱會的票房？不過後來他也笑說「沒來的人是自己的損失唷〜」



演唱了新曲「Floral Scense」、「Beautiful」兩首歌，藝聲表示這兩首歌曲是他對粉絲們的心意，但他發現大家對歌曲似乎不是很熟悉，竟當場玩起了接唱遊戲，沒想到能夠接唱的粉絲真的不多，讓他有些失落，接著還抽問大家「會不會去接下來的海外場次」，沒想到也沒有太多現場粉絲舉手，不過此時他終於發現了二三樓的應援排字，上面寫著「想做樂團（band）嗎？My Husband」，讓藝聲害羞回應「謝謝」。



藝聲笑說SJ「曾經」有過全盛期，再度感謝大家沒有退票而改買明年1月的SJ見面會，引發全場粉絲大笑，藝聲也感性希望粉絲守護他，讓他能夠唱一輩子。接著更準備了周興哲「永不失聯的愛」韓語版本，送給粉絲們，也為這場美聲饗宴畫下句點。

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞