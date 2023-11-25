【韩网热帖】《烈女朴氏契约结婚传》首播获好评

为避免暴雷，小编就不具体搬运原PO贴出的剧情片段，直接来看韩国网友们的评论吧！

《烈女朴氏契约结婚传》改编自同名网漫，由李世荣、裴仁爀、朱玄英、柳善皓等主演，讲述朝鲜时代的大龄寡妇穿越到现代，遇见和古代丈夫长相一模一样的主义单身男子，并签下结婚契约的奇幻爱情故事。 每周五六晚更新，香港观众可在黄Viu煲剧平台同步追看！





​韩国网友评论：

1. 真的很好看ᅮᅮᅮᅮ

2. 演技好、内容有趣、进度也很快kkk导演强到疯掉

3. 李世荣的个人色彩就是朝鲜

4. 前半还好，越到后半越有趣

5. 还没到现代是吗？希望不会太肉麻 ... 如果现代戏份也好看，年底就追这部啦

6. 李世荣+史剧=必胜

7. 因为青龙奖而没看到，明天开始要追起来啦

8. 真的超好看ᅲᅲᅲ 又搞笑又心酸，叙事太棒了

9. 演员和导演都很好，但说实话不是很有趣.. ㅠㅠ

10. 换台时偶然看到，一下子就被吸引住看到最后kkk李世荣史剧演技当然没得说，裴仁爀从《王后伞下》也表现不错

11. 哇大发，这样的公子我遇到也会想问是否已婚kkkk

12. 对时空变换的表现简直疯了吧，本来在做别的事，完全专注起来了

13. 李世荣真的超有挑剧本眼光

14. 病弱男主和直球女主，太有趣了... 女主真的非常进取有魄力，化学反应也很好，期待下一集

15. 我没说谎，后半段看到流泪了，第一次才第一集就看哭啊

16. 男主不是《我的室友是九尾狐》男二吗？疯了耶我超爱他

出处：https：//theqoo.net/hot/3013646868

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻