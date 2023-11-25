高旻示变成「第二个智铉寓」！青龙电影节获「新人奖」太意外，一脸懵起身险跌倒、赵寅成贴心带位so sweet

高旻示一脸懵地被拉起来，懵懵地跟著拍手还差点摔一跤，一连串反应是在太真实、太可爱啦XD

第44届青龙电影节昨晚举办颁奖礼，女子新人奖竞争激烈，《祸乱：地下秩序》BIBI、《阴影下的她》金诗恩、《昼盲神探（昼盲神探）》安恩真、《Greenhouse》安索约、《神鬼海底捞》高旻示纷纷入围，最后由高旻示摘得奖项。



不过高旻示显然没想到自己会拿奖，被叫到名字时一脸懵XD坐在旁边的朴正民立即握手恭喜、扶她站起来，高旻示很配合地跟著大家一起拍手，但脑子仍是懵的状态，还险些被脚下绊倒XD



这时赵寅成低调伸出手，轻轻扶著她引导向舞台方向，真的超温柔超Sweet：



▽看影片她真的超惊慌XD



신인상 어리둥절한데 박수는 치고 보는 고민시 개웃겨 pic.twitter.com/ORJotNooW7 — 취향 (@loverdramas) November 24, 2023

这一幕让人不禁想起当年的智铉寓，2021年凭《绅士与小姐》摘得KBS演技大赏时也是同样的没想到、 同样的一脸懵，真实反应至今仍是很好用的meme(梗图)：



음중,인가 사녹 둘 다 없다라?어라라?제가 왜?

우리가 왜 피해를 봐야 하는 건지

사녹을 안 할 일은 없을 거고 팬 없이 사녹한다는

얘기인데 ㅋㅋㅋㅋㅋ 개 어지럽네요,,,연장 챙겨라

집합 하실게요 진짜.나 지금 진심이다.지현우임 pic.twitter.com/qF5SBZ8dfi — (@always_binna) November 17, 2023

网友纷纷被高旻示可爱到：「变成智铉寓也太好笑kkk」「还没搞清楚怎么回事，总之先跟著拍手就对了kkk」「她可能都没意识到自己在拍手kkk」「在电影里真的演得很好」「差点跌倒也太真实了」「朴正民好像祝贺女儿获奖的爸爸」「终於可以换掉智铉寓、用新的meme啦」XD



▽高旻示获青龙奖最佳女子新人惊喜过程全纪录：



▽智铉寓获KBS演技大赏经典瞬间回顾：



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