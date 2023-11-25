新人女团NewJeans赢过林英雄&BTS防弹少年团称霸「11月品牌价」榜单！BLACKPINK遗憾掉到十名外

恭喜 NewJeans 夺冠！一起来看看前20名有谁吧～。

出道仅一年多的人气女团 NewJeans（Minji、Hanni、Danielle、Haerin、Hyein）在最新11月歌手品牌声望中排名第一。

韩国企业声誉研究所在今天（11/25）表示：「根据2023年11月歌手品牌声誉大数据分析结果，NewJeans 排名第一，林英雄排名第二，BTS 排名第三。」提供了最新的品牌声望排行榜。



韩国商业研究院的具院长表示：「NewJeans 已从时尚偶像成长为在全球拥有高知名度的明星，并拿下了品牌冠军的宝座。」

▼2023年11月歌手品牌声誉排名TOP.20：

1. NewJeans

2. 林英雄

3. BTS

4. IVE

5. SEVENTEEN

6. aespa

7. 乐童音乐家（AKMU）

8. Red Velvet

9. (G)I-DLE

10. 金浩中

11. LE SSERAFIM

12. BLACKPINK

13. 李灿元

14. TWICE

15. 英卓

16. IU

17. 太妍

18. 圭贤

19. 成始璄

20. 朴轸永

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