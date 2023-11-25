新人女团NewJeans赢过林英雄&BTS防弹少年团称霸「11月品牌价」榜单！BLACKPINK遗憾掉到十名外

恭喜 NewJeans 夺冠！一起来看看前20名有谁吧～。
出道仅一年多的人气女团 NewJeans（Minji、Hanni、Danielle、Haerin、Hyein）在最新11月歌手品牌声望中排名第一。
韩国企业声誉研究所在今天（11/25）表示：「根据2023年11月歌手品牌声誉大数据分析结果，NewJeans 排名第一，林英雄排名第二，BTS 排名第三。」提供了最新的品牌声望排行榜。
韩国商业研究院的具院长表示：「NewJeans 已从时尚偶像成长为在全球拥有高知名度的明星，并拿下了品牌冠军的宝座。」
▼2023年11月歌手品牌声誉排名TOP.20：
1. NewJeans
2. 林英雄
3. BTS
4. IVE
5. SEVENTEEN
6. aespa
7. 乐童音乐家（AKMU）
8. Red Velvet
9. (G)I-DLE
10. 金浩中
11. LE SSERAFIM
12. BLACKPINK
13. 李灿元
14. TWICE
15. 英卓
16. IU
17. 太妍
18. 圭贤
19. 成始璄
20. 朴轸永
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