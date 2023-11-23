「BLACKPINK师妹团」BABY MONSTER出道预告照全员公开！12/27发行出道曲《BATTER UP》
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「BLACKPINK师妹团」BABY MONSTER出道预告照全员公开！12/27发行出道曲《BATTER UP》

KPOP   2023年11月23日   星期四19:27   Sani  

（封面图源：FB@BABYMONSTER）

YG娱乐近日陆续公开新女团BABY MONSTER六名成员的出道预告照片，令人耳目一新。

Chiquita，2009年出生、今年刚刚14周岁的忙内，BLACKPINK Lisa之后又一位泰国籍成员：
（图源：FB@BABYMONSTER）
（图源：FB@BABYMONSTER）

Asa，来自日本的17岁成员、本名榎并 杏纱，不仅是备受瞩目的女rapper，亦参与了出道曲的词曲创作，才华全面出众：
（图源：FB@BABYMONSTER）
（图源：FB@BABYMONSTER）

Rora，今年15岁的韩国籍成员、本名李茶仁，虽年轻但擅长细腻的感情表现、对歌曲理解透彻，拥有清纯外形和感性音色、爆发力唱功。
（图源：FB@BABYMONSTER）
（图源：FB@BABYMONSTER）

Pharita，同样来自泰国、今年18岁，突破1226：1竞争率的实力派成员，声线富有力量、音色清亮、舞蹈实力不俗，拥有吸引视线的舞台魅力。
（图源：FB@BABYMONSTER）
（图源：FB@BABYMONSTER）

Ruka，来自日本、本名河井 瑠花、今年21岁，在YG当了5年练习生，也是BABY MONSTER中练习最久的成员，拥有与众不同的Hip-Hop swag。
（图源：FB@BABYMONSTER）
（图源：FB@BABYMONSTER）

Rami，本名申厦蓝、今年16岁，因成员们对自己的爱称而将艺名改为「Rami」。 Rami拥有十分上镜的外形和堪比模特的身材，充满感性的独特音色令她有望成为YG下一任大主唱。
（图源：FB@BABYMONSTER）
（图源：FB@BABYMONSTER）

BABY MONSTER将於12月27日0点（韩国时间）发行数字单曲《BATTER UP》正式出道，曲风是带有强烈情绪的Hip-Hop风格。
（图源：FB@BABYMONSTER）

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