人美还贴心！日饭分享IVE签售会故事：张员瑛放慢语速和听力障碍粉丝沟通，用手语说「我爱你」

IVE张员瑛被那么多粉丝喜欢，不是没有理由的！！！

最近有粉丝在网路上分享了参加IVE签售会上遇到的感动故事，看完之后广大网友和其他粉丝都忍不住大赞张员瑛是「天使」。



事情发生在IVE的日本粉丝签售会上，日本粉丝A某是一名听力障碍者，「排了很久的队之后终於轮到我了，员瑛非常开心地招呼我。 我告诉她我听不见，她吃惊地表示『对不起，我要怎么做才能和你交流』，并用手向我比心。 」

当张员瑛知道A某听不见之后，就一直慢慢说话，想让对方读懂自己的唇语。 时间过得非常快，见面时间就要结束了，张员瑛突然表示「稍等一下」，延长了交流的时间。 A某解释：「其他人基本上都是25秒结束，我的时间超过了1分钟，员瑛的应对和贴心是我体验过的最棒的一次，今天的我非常幸福。」

相关留言很快就在SNS上传播开来，有其他粉丝也分享了张员瑛的其他事情。 另一位日本粉丝留言称：「我也是听力障碍者，昨天参加签售会的时候，她发现这个问题之后就用肢体语言和表情和我交流，还用手语比划『我爱你』，员瑛真的太棒了。」



事情很快也传回到了韩国国内，引得韩国网友也对张员瑛赞不绝口，纷纷表示：「难怪她能被叫顶流」、「换做是我的话也会非常感动」、「想为员瑛送上掌声」等。

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