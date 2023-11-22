申敏儿自曝不常上传私下生活照真正原因！「因为我太爱装可爱了…」

歌手郑在炯在自己的YT频道上传了一段影片，名称为《生气了也可爱，吃得津津有味也可爱，因为可爱所以可爱，搞笑也可爱》，影片中的主角则是演员申敏儿。

影片中申敏儿提到，其实自己从20多岁开始就对於演戏相当热衷，在拍摄电影《诡忆》（Diva）之前，想看看努力准备的自己，也有著想尝试一下自己的想法，不过事实上这都不是能够带来好票房的类型。主要自己是看角色能否产生共鸣，以及作品想传达的主题，就像是看一本书是否符合自己的喜好一样。



申敏儿也提到《我们的蓝调时光》的卢熙京作家，是尚未写好剧本就先挑选演员，她认为作家所选择的角色很适合她，因为自己也有如此深沉的一面，也是申敏儿自己没有尝试过的角色。主持人郑在炯还称赞申敏儿身高比他想像中更高，穿上高跟鞋后脸看起来更小，申敏儿听了这样的称赞，笑得很开心。



申敏儿也自称自己是宅女，几乎是不太出门的，也不怎么运动，顶多是在家里踩踏步机的程度，平常只在家里休息。并且申敏儿还表示自己非常会管理频道，还问MC是否觉得太官方了？申敏儿说，虽然偶尔也会上传自己的生活照，但因为自己平常生活照真的太爱装可爱了，所以上传的时候就删除了，感觉好像风格很不搭。



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