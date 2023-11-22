【韩网热帖】盖楼速度惊人！SM官宣RIIZE承汉无限期暂停活动，韩网友：和Lucas一样的套路

22日，SM娱乐发布通告，RIIZE成员承汉无限期暂停活动，团队将以6人体进行活动。

RIIZE出道前，承汉因亲密私照曝光引发粉丝不满，之后又因未成年吸菸照曝光、小号直播时候吐槽TXT秀彬没实力等事情连续引爆争议，遭到广大RIIZE粉丝的抵制。

韩国网友评论：

1. SM这样的话看来他们内部也完全不看好承汉

2. 不能完全退队吗？

3. 无限期暂停活动，然后等有同情声音出来时再让他归队

4. 是不是SM合约上没有立即退队的内容

5. 感觉确实尽力了，虽然说是无限期暂停会懂，但这和退队也没什么区别了

6. 快抓到照片、影片散播者吧

7. 他们还是新人，感觉公司策略是暂时让他中断活动，然后看粉丝反应，再让他复出，希望他赶紧退队

8. 新人就无限期暂停活动，感觉回不来了

9. 这种反应SM好像还是第一次

10. 就像Lucas一样，说是中断活动，其实就是退队吧

11. 就是，随意泄露、威胁就该被告

12. 终於可以放心入坑了

13. 所以SM一开始为什么让他出道

14. 哎呀，不是说今天有卡车示威吗？怎么办

15. 我不是很理解明明知道对自己不利，为什么当时还要拍影片、留照片

16. 粉丝们希望的不仅仅只是中断活动喔

17. 私生活怎么可以这样呢？自我管理也是传奇级

18. 一般情况下SM好像不会让人退队，所以中断活动就相当於退队了

19. 不会一年之后又复出了吧

20. Lucas也是中断活动之后才退队了，一样的策略吧

原文：https://theqoo.net/hot/3009848830?filter_mode=normal

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