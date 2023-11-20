黄Viu四大男神「剧」斗！路云上位在望，车银优15代言最赚钱～

韩国鲜肉男神人才辈出，近日Viu Original原创韩剧《犬系恋人》车银优、《婚礼大捷》路云、《白昼之月》金永大和《烈女朴氏契约结婚传》裴仁爀均以爱情剧集体回归，人人各有卖点，保证目不暇给，香港观众可以透过「黄Viu煲剧平台」见证这场「剧斗」！

Viu Original《犬系恋人》车银优



要数近年最炙手可热的韩流明星，「撕漫男」车银优绝对榜上有名！凭藉帅气无害的面孔，银优甫出道便俘虏万千少女，现时他更手握近15个代言，堪称韩星之首，可见广告商非常看好他的号召力！近月他再度主演Viu Original漫改韩剧《犬系恋人》，剧集不但拿下Viu 16个地区十月份观众人数No.1，韩国收视亦持续向好，引证剧集人气至高！



Viu Original《婚礼大捷》路云



早前曾有韩媒形容今年是「路宋车」年，意即新生代男神路云、宋江和车银优即将接棒，撼动韩国影视圈！近年路云接演了不少高收视韩剧，并逐渐从歌手蜕变成为演员；近期他首度挑战古装喜剧《婚礼大捷》，并伙拍赵怡贤为人牵红线，生鬼表现获观众大赞戏味十足，也让他逐渐奠定一线地位。



Viu Original《白昼之月》金永大



金永大凭藉狗血神剧《The Penthouse》系列打开知名度，此后戏约不断、人气爆灯！近日他在综艺节目《全知干预视角》主动为经理人撑伞，除了被网民戏称是「行走中的韩剧」，贴心举动更为他收获了不少粉丝，成为暖男的代名词！人称「嫩版姜栋元」的他星味十足，最近获邀饰演《白昼之月》顶流明星韩俊午一角，剧情涉及前世今生的爱恨情仇，想必会为你带来不一样的金永大。



Viu Original《烈女朴氏契约结婚传》裴仁爀



继《为何是吴秀才？》后，裴仁爀再度演出Viu Original原创韩剧，今次他在《烈女朴氏契约结婚传》搭档「古装女王」李世荣，剧集讲述朝鲜大龄女子朴连遇（李世荣饰）在成亲当天成为寡妇后意外穿越到现代，遇上和古代丈夫样貌完全相同的单身主义财阀二代姜泰河（裴仁爀饰），二人签下契约婚姻书后展开了一段奇幻的爱情故事。《烈女朴氏契约结婚传》集轻松与穿越题材於一身，让不少网民纷纷敲碗期待，剧集将於11月24日首播，香港观众可以透过「黄Viu」收看。



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