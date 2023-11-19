Viu韩剧《7人的逃脱》尹钟焄剧终感想：「好奇梁进谋未来命运，努力拍摄第二季」

演员尹钟焄在Viu原创韩剧《7人的逃脱》结束后表达了他的感想。

尹钟焄在《7人的逃脱》（编剧金顺玉，导演朱东民）中饰演擅长操控和煽动的樱桃娱乐公司老板「梁进谋」，於17日通过所属经纪公司KeyEast发表了真诚的结束感想。



尹钟焄首先向一起走过漫长旅程的工作人员和演员们表示深深的感激：「为了《7人的逃脱》付出努力的所有制作人和演员们都很棒。 」



接著表达了对角色的喜爱，以及对未来发展的好奇：「感谢一直给予梁进谋各种关注和支持的观众朋友们。 我也非常好奇梁进谋的命运将如何发展。 我们将努力拍摄第二季，以良好的形象回归。 」



在《7人的逃脱》中，尹钟焄饰演掌握所有恶人之间关联性的恶人核心，展现出极具刺激性的演技，通过强烈的眼神和独特的语调细致诠释了隐藏在华丽外表背后的卑鄙和阴险，创造出与《The Penthouse》不同但同样具有魅力的恶棍角色。



「梁进谋」既是恶人也是对卢坪喜（韩宝凛 饰）单恋已久、一片忠心的纯情男，愿意为心爱之人献出一切。 尹钟焄用外冷内热的感情演技展现出「梁进谋」的两面性，给观众留下深刻印象。





Viu Original原创悬疑复仇韩剧《7人的逃脱》第一季已在本周落幕，观众可在黄Viu煲剧平台回顾全集，第二季将於明年3月开播。



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