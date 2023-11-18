第一季大结局！《7人的逃脱》反转从未停止，不到最后一刻难下定论！（EP.16）

SBS新剧《7人的逃脱》讲述一个在谎言中消失的少女与牵连其中的7个恶人的故事，由著名狗血编导组合金顺玉、朱东民继《皇后的品格》《The Penthouse》之后三度搭档合作，昨晚播出第一季大结局。

*以下包含《7人的逃脱》第一季第17集关键剧情！



沈会长说出真相

道赫窃听琴罗熙得知方七星的钱藏在何处，联手黄专务从车主兰手里劫走运款车，造成恶人们内讧。





沈会长一直纵容K是因为夫人临终前托他保护儿子，现在会长终於醒悟K毫无人性，撑著最后一口气在记者面前说出一切的真相。 K见事情败露整个暴走，决定把所有知情人杀光。



K赶尽杀绝

道赫、莫内、梁进谋引诱K走进陷阱，但道赫一个犹豫错过杀死K的时机，反而被K抓走。 车主兰、高明智、南哲宇打算偷渡逃跑，琴罗熙暗中投靠K将三人抓回来，不料她自己也被K一同关了起来。



不仅如此，K还要求具秘书也就是亲生父亲杀死李辉昭后自尽，以抹去K的最后一个污点。 具秘书含泪完成儿子心愿、在爆炸中灰飞烟灭，但李辉昭已和姜杞卓一起及时逃脱无人岛。



离间

K把7人关进大楼里一番威胁戏弄，最后逼他们选编制：投靠K可以逃生，否则原地等死。 高明智、车主兰、南哲宇、琴罗熙、韩莫内、梁进谋听闻K承诺满足各自的终极欲望，最终选择反水抛弃道赫，一齐搭乘K的直升机逃离现场。



大楼天台被炸得火光熊熊，K以为计划得逞，不料李辉昭和姜杞卓及时赶到救起了道赫。 第一季结局就收在这里，第二季将在明年3月开播！Viu Original原创悬疑复仇韩剧《7人的逃脱》逢星期五、六晚上10时30分在黄Viu煲剧平台上架！

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻