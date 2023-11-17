BTS防弹少年团JIN入伍后收32万封粉丝信！上架军队版「weverse」拟收钱被韩网狂骂：都已经入伍了就放过他吧

韩国军队交流app想要通过K-POP歌手的名气拉赞助，被韩网骂翻。

韩国军方运营的一款名为「The Camp」的app，原本是让入伍的军人们与家人和恋人取得联系的平台，在「The Camp」上是可以将家人、恋人、自己的」军中爱豆」等登记为「想见的军人对象」，可以随时确认训练兵的饮食餐单、 训练所的照片以及退伍日倒计等，网站内还有直接向注册登记的训练兵发送资讯的功能，堪称是「军队版weverse」。

该app在JIN入伍之后名气大增，毕竟这是粉丝和已经入伍的JIN唯一交流的通道。 据悉，JIN在训练所期间就收到了32万封信，因为粉丝留言实在太多被不少新兵家属吐槽挤兑了The Camp的留言板资源。

不过日前「The Camp」社长宣布了更新升级app的意向，将加强粉丝社区功能，建立入伍偶像与粉丝交流的平台。 截至止目前为止，问候信只能在训练营期间发送，但计划从明年2月开始扩大至部队分配后也可以发送。



「The Camp」的代表透露：「在问候信服务方面，目前仅能撰写1500个字，升级后将没有字数限制，还增加了部队分配后支持问候信的收发功能，这将只提供给付费会员使用。」同时他还提到了「今年上半年的销售量就超过去年，而且也是自app开发以来第一次回本。 2022年ARMY（BTS粉丝）涌入的效果很明显，那时候一窝蜂涌进了外国人粉丝以及10几岁会员等各种用户」，话里话外都透露出爱豆入伍后给app带来的效益。

消息一出立刻引起韩网热议，广大网友纷纷留言反对，称：「他们都入伍了，放过他们吧」、「不是说入伍之后不能赚钱吗？你们却利用他们的名气在赚钱，疯了吧」、「人家是去服役的，不要让好好服役的爱豆被骂，就不能让他们安安静静履行国防义务吗」、「 又不是他们的经纪公司，还是个民营公司，居然敢利用艺人和粉丝挣钱」、「要是有良心的话，就应该在艺人入伍期间放过他们」、「这已经不是追星了，而是压榨」、「这个weverse有什么关系呢？ 他们只是去服役的人，这帮人从留言的人中嗅到了商机，所以才打算拉赞助的吧，又不是官方机构，居然是民营」、「食谱？又不是幼稚园」、「劝你们别越界」、「和军队合作的民营企业???疯了，疯了」、「你们又不给军人钱」、「都已经入伍了，就不能别麻烦他们吗」、「 这人是想钱想疯了吧，都不要脸的吗？？」、「不是说爱豆要和普通人一样要服役，绝对不能免除兵役的吗？怎么入伍之后又要靠他们的名气挣钱呢？」等。

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