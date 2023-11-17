太甜了！Crush新曲难掩对女友Joy的爱意：为什么这么漂亮，不想离开你

正在公开恋爱中的歌手Crush和女团Red Velvet成员Joy感情十分稳定，男生还在大家意想不到的地方大秀恩爱。

本月14日，Crush携正规3辑《Wonderego》，其中一首主打歌就是《Ego》，因为歌词很像对队友Joy的表白而在公开后备受关注。

《Ego》的歌词中写道「真讨厌，为什么这么漂亮，不想离开你，好可惜喔，讨厌你」、「你的亲吻平息了我唠叨的口吻」，宛如热恋中的男人在诉说著爱情，很难不让歌迷联想到Crush和Joy平时的相处。 歌曲中断出现的「你家狗狗不能只去散步吗？嗯？」更是加深了歌迷们的猜测，因为Crush和Joy曾被拍到一起遛狗、约会。



此外，为了宣传新曲，Crush还做客了成始璄的YouTube节目，大家在听完《Ego》之后现场众人纷纷调侃Crush：「感觉脑海中浮现了一个漂亮的人，Crush你应该也认识吧？」Crush则惊慌表示：「是的... 这里温度怎么感觉有点热」根本藏不住对Joy的爱，而他的回答又一次验证了歌迷们的猜测，



对此网友和粉丝也忍不住评论表示：「绝对是想著女友才写的歌词」、「Crush太爱了」、「这一对一定要幸福啊」等。

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