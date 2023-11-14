朴信惠将在12月3日举行「出道20周年纪念粉丝见面会」 本人亲自参与企划，收益全数捐出

朴信惠将在12月3日於Ilchi Art Hall （일지아트홀）举行《2023朴信惠粉丝见面会-Memory of Angel》与粉丝们见面。

14日公开的海报中，朴信惠身穿白色的连身裙，坐在有著蓝天白云、盛开的花朵的空间里看著镜头，她的怀里还抱著一个箱子。



今年迎来出道20周年的朴信惠，将在这次粉丝见面会上通过丰富多彩的环节与粉丝们进行沟通，为了和粉丝们今后积累更多的回忆，因此取了《Memory of Angel》这个标题。而朴信惠从企划阶段开始就参与其中，以闪亮的创意和热情准备粉丝见面会。



门票将通过Interpark单独贩售，官方粉丝俱乐部「星光天使」将在15日预售，一般售票则在16日进行。门票及周边销售的所有收益都将捐赠给「星光天使项目」，用於国内外儿童。



另外，朴信惠将通过JTBC新剧《低谷医生》回归，该剧是一部浪漫喜剧，讲述吕正宇（朴炯植 饰）和南荷娜（朴信惠 饰）在人生上升曲线上踩下刹车后的给「完蛋的人生」心肺复苏的故事。她将饰演患有「身心俱疲症候群」的麻醉科医生「南荷娜」一角，这也是她产后睽违2年的新作品。



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