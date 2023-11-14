人气酒综《SUCHWITA》预告SUGA专访歌坛大前辈严正化，自爆差点跟「BTS之父」房时爀拍《我们结婚了》

预告中有一个惊天大爆料，严正化原本要参加人气节目《我们结婚了》，对象竟然是「BTS之父」房时爀，O…M…G...！（差一点要叫对方师母？）

BTS 防弹少年团 SUGA 的人气网路访谈节目《SUCHWITA》（SU吹打）最新一期的预告公开，这一次邀请到的是韩国乐坛大前辈，歌手兼演员的严正化，综艺感十足的她，光是预告就出现满满的话题性。



▼预告：



严正化先是确认SUGA是1993年出生，接著表示自己是1993年出道，前阵子她主演的韩剧《车贞淑医生》也拥有超高热度，不管是歌曲还是演戏，都有著非常优秀的成绩，一直是后辈们的榜样。



被问到是否有想合作的作曲家，严正化开心的说：「SUGA！」本人听了略显慌张，姐姐豪迈的补充说：「今晚就开始写吧～」



之后SUGA听到了一个非常有趣的消息，严正化本来要参加人气节目《我们结婚了》（明星之间假想结婚当夫妻的节目内容），严正化说：「第一次见到房时爀」、「我非常后悔」、「早知道就试试看了」、「那我可能就签到HYBE了」预告的断句很明显，完整的故事只能等到节目播出时才知道了，好想听啊！！



严正化出演的《SUCHWITA》EP.22将会在11月20日晚间十点（KST）播出。

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