【韩网热帖】关於「明星艺人热恋&分手消息」的态度：想知道vs完全不关心

这两日的韩娱圈被柳俊烈和惠利分手的消息洗版，引起了无数网友和粉丝的围观。

对於艺人们的感情问题，虽然有不少人关注这些事情，同样也有不少民众对此很反感，最近theqoo上就此展开了讨论，艺人们谈恋爱、分手的新闻，你是想要知道，还是毫不关心呢？



1. 我是很好奇，但很讨厌D社那样偷拍照片到处传播，只要写文字就好了

2. 我连他们结婚都没有兴趣

3. 我管你是交往、结婚还是离婚，完全不想知道

4. 不是我本命的话，我不怎么想知道

5. 只要不是他们主动公开的话，我都不关心，照片都是偷拍的

6. 我不喜欢媒体曝光

7. 都是个人私事，我为什么要关注

8. 不想知道谁谁谁在谈恋爱，但是既然公开了，那么分手消息也应该要报导

9. 不要刻意曝光啊，如果是公开恋爱的话，分手或是结婚的话再公开报导就行，不要像狗仔一样偷拍人家

10. 艺人的感情问题我完全不在乎，我都想主张不想知道他们感情史的权利

11. 不关心他们是否谈恋爱，但是分手的话应该要报导一下

12. 我还蛮关注的，但是不喜欢记者起的「xxx的恋人出演电视剧」这个新闻题目

13. 只是想单纯知道恋爱、结婚、分手、离婚的大概事情，不想要知道任何过程

14. 我会好奇，但完全不想知道，都是侵犯了他人的私生活

15. 完全可以不知道，只要报导一下结婚消息就行

16. 放过他们吧，还有人的另一半是圈外人士，还有记者想要挖内幕

17. 又不是结婚，谁会在乎

18. 他们按照自己的意愿交往、分手、结婚啊，放过他们吧，不过该祝贺的还是要祝贺

原文：https://theqoo.net/hot/3000061338?filter_mode=normal

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