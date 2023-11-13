《3日的休假》申敏儿在新作中的料理实力可能跟白种元老师有得比！本人谦虚表示：「还差得远了」

演员申敏儿在最新电影作品《3日的休假》中，因角色设定而必须展现出不亚於白种元老师的料理实力！她也在今日活动中表示为此花了许多功夫学习。

今日在首尔举办电影《3日的休假》制作发表会，主要演员金海淑、申敏儿、姜其永、黄宝拉以及导演都出席活动。片中申敏儿饰演一位在乡下经营小小饭馆的「珍珠」一角，展现惊人料理实力，为了呈现不亚於名厨师白种元老师的家常饭料理实力，申敏儿相当努力准备这一部作品。



申敏儿表示，与其说珍珠能够做出很技巧很高超的料理，不如说她更需要在家常菜中展现的扎实刀工，以及其他基本手法。申敏儿还强调导演说这程度就够用了，引发全场大笑，她还举例说连罐头午餐肉都用汤杓舀进去菜上放好，就像是在外面别人做的料理那样，还打趣地说自己的实力跟白种元老师还是相差甚远啦！



申敏儿还想起许久前朋友为她做料理的经验，朋友们曾把她叫来，并且为她做了辣炒鸡汤，那时大家都过得辛苦，虽然申敏儿并不喜爱做料理，但透过这次的作品让她发现，轻松地完成料理是很重要的一件事，并且想到了总有一天她也想与妈妈学习一下料理，并招待她吃。



对这部作品《3日的休假》申敏儿表示，母女之间的爱其实是相当普遍又直接的情感，但用奇幻的方式表现出来，一些讨人喜爱的想法，若失去了深爱的人会后悔，但这部分的情感却也让人喜爱的一部作品。申敏儿对珍珠这角色也产生很多的共鸣，相当熟悉角色中的感觉。现代人将远离首尔到乡下过生活当作一种幻想，申敏儿觉得这样的是一种治愈，片中的珍珠也到乡下寻找经营小餐馆的母亲，感受妈妈的味道。《3日的休假》预计12月6日在韩上映。

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