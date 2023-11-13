注意这不是声替哦！《无人岛的DIVA》朴恩斌真唱，网评：这是被演戏耽误的实力歌手吧

朴恩斌真的有一种魔力，能让电视剧收视率翻倍的能力！

最近朴恩斌主演的新剧《无人岛的DIVA》正式开播，故事讲述了一个16岁少女徐木荷梦想成为天后，但在去首尔试镜途中被困在无人岛15年后终於获救。 如今31岁的她决定再次挑战成为DIVA歌唱天后，并结识了自己的人生偶像尹兰珠（金孝珍 饰），以及姜氏兄弟姜保杰（蔡钟协 饰）和姜遇学（车学沇 饰）。 在他们的帮助下，木荷逐渐成长，展开了一段励志故事，女主角「木荷」的扮演者就是朴恩斌。



该剧氛围清新，剧情热血有趣又感动，将追星和追梦相融合，朴恩斌的演绎也非常有感染力。首播收视率为3%，第二集收视率上升到了5%，涨幅十分惊人，到第4集时收视率已经突破了8.8%，是首播的两倍多。 朴恩斌之前主演的《非常律师禹英禑》也是如此，收视率低开后持续飙涨，从首播的0.9%一路飙升到了大结局的17.5%，作为女主角的朴恩斌功不可没。



新剧中朴恩斌再度刷新新形象，尤其是片中亲自上阵唱歌，完全没有用替身，音调准、音色清亮，就连高音都能完美消化，超强唱功惊艳许多观众，让不少网友相当期待后续剧情发展！



박은빈 노래 너무 잘한다 미쳤다 pic.twitter.com/6QcxB2F7nU — (@lovethisdrama_) October 29, 2023

박은빈 또 노래 잘해 고음 미쳤다 pic.twitter.com/7ePnAo4QBG — (@lovethisdrama_) November 5, 2023

听完朴恩斌唱歌之后，韩网的评论直接爆了，大家忍不住留言：「我以为是有声替，专门去音乐网站找了原歌，没想到演唱者写著『朴恩斌』」、「被演戏耽误了的实力歌手」、「朴恩斌可是大赏获得者啊，可惜搭档的男演员接不住她的戏」、「她上台表演的片段看得我全身起鸡皮疙瘩，唱得太好了」、「她怎么可以唱得这么好」、「我爸被这剧感动到落泪」等。

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