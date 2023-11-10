YG新女团BABYMONSTER确定11月27日出道！MV耗时5天拍摄，原定9月出道如今终见曙光

YG娱乐公司今日宣布新女团BABYMONSTER已完成所有准备工作，确定将於11月27日出道。

YG娱乐今日在官方Blog公开BABYMONSTER出道预告图，黑色背景上端一个向两边延伸的红色符号、状如英文字母V，文字透露出道时间为「11月27日KST（韩国标准时间）0点」。



YG曾表示出道曲是氛围强烈的Hip-Hop曲风，这次更透露单是MV拍摄就花费了5天时间，不仅体现出每一位成员的个性，也完美展现了整个团体的特色。

YG表示：「为了报答各位粉丝的等待，付出了顶级的资源和努力。 为了在正式出道日呈现出最佳的成品，将加紧进行后期制作。 以后会陆续进行揭开神秘面纱的宣传活动，请多多关注。」



此外，BABYMONSTER由来自韩国、泰国、日本的多国成员组成，主唱、舞蹈、rap、颜值水平都相当之高，未出道就获得不少期待，被看做新一组「怪物新人」。 目前官方YouTube频道已有315万订阅，累计观看次数突破4亿5千万次。

BABYMONSTER是YG娱乐在BLACKPINK之后时隔7年推出的新一代女团，原本宣布今年9月出道，结果一路顺延到11月。



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