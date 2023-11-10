Netflix《Sweet Home》第二季正式预告！贤秀「独翼怪物」形态公开、自愿献身研发疫苗，恢弘场面12/1震撼上线！

Netflix口碑剧集《Sweet Home》终於盼来第二季！今日公开正式前导预告，幸存者们被迫在被怪物占领的世界探索求生，宋江饰演的贤秀做出了令人担忧的决定！

《Sweet Home》第一季讲述被怪物围困在公寓中的人类的故事，第二季场景来到公寓外，展现车贤秀等幸存者在新的天地为生存而战的故事，还将出现其他存在、无法知晓的神秘现象，书写全新的欲望和战斗。



最新预告中，世界已成为被怪物夺取的废墟，一开头就丢出核心疑问：你现在是人类还是怪物？ 尹智秀（朴圭瑛 饰）活著离开了公寓，感慨说大家在这里并非因为运气或能力，只是因为有别人代为牺牲。



特种部队出面对抗日益进化的怪物，金英厚中士（金武烈 饰）施行一经发现格杀勿论的方针，对疑似感染者也毫不留情。 卓仁焕上士（刘五性 饰）则认即便有人要变成怪物，也应该给他们自主选择的希望。



车贤秀（宋江 饰）问林博士（吴正世 饰）是否能通过自己研发出疫苗，林博士暗示他可能会感到生不如死。 贤秀在被怪物支配的世界中挥舞著怪物的翅膀，但仍坚持保护人类：「无论发生生么事我都不想忘记，我是人类。」



演员高旻示表示「新角色的登场十分新鲜，与公寓众人的关系也令人期待」，振永表示「（第二季）比第一季更加规模庞大、故事细腻，真的很有趣」。 《Sweet Home 2》将於12月1日通过Netflix上线，再过3周就能看到啦！



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