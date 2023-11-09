《恋人》相爱的两人再也没有阻碍！南宫珉：「往后我想为她而活」重新拥抱安恩真！（EP.17）

[有雷] 《恋人》终於在这一集撒了一点糖给观众们了！安恩真自认变心而提出离婚，甚至欺骗终於在朝鲜重逢的南宫珉，表示自己过得很好，幸好南宫珉聪明发现了真相…两人终於再也没有阻碍的告白…

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吉彩（安恩真饰）好不容易赎身回到朝鲜，看到的竟是丈夫已经与另一名怀孕中的女子在一起，她也以自己已经在沈阳变心为由，向丈夫提出离婚。於是吉彩带著从从与一些孩子们搬到另一地点。公主（李清雅饰）始终持续对李长贤（南宫珉饰）投怀送抱，分不清李长贤到底是讨厌她还是想念她，李长贤依旧心事重重，挂念著吉彩。



清国释放世子回到朝鲜，没想到在朝鲜的殿下并非开心迎接儿子回家，而是担心著世子会抢夺他现有的王位，甚至也提出若非经过正式赎回的俘虏们，不可随著世子再度回到朝鲜。李长贤回到朝鲜后并未立即与吉彩相遇，良音先找上了吉彩，他希望吉彩让长贤看到自己幸福的样子，好让还要回到清国的长贤能够就此死心。



吉彩与长贤终於相见，但吉彩却一路上说著丈夫对她多么照顾，甚至她还假装自己已经怀孕，李长贤看起来有些不安，最后鼓起勇气邀请吉彩来听良音唱歌。长贤最后透过身边的具湛得知吉彩已经离婚的消息，在同席听曲的时候，吉彩想起了两人的往事而落泪，转身离开，看著李长贤追出去的背影，良音也停止了演唱。长贤表示能够为良音而死，但只想为吉彩而活。



吉彩表示，希望自己的余生不会再给长贤添麻烦，祝福他一切平安，长贤却直接戳破她假装怀孕的谎言，并打算回到清国后处理与公主之间的关系。长贤说自己只要是吉彩就满足，吉彩提到自己也受到蛮夷的侮辱，但长贤不嫌弃反而送上了心疼的拥抱，让吉彩潸然泪下。李长贤再度向吉彩告白，说自己从没看上其他女子，就只要她，以后只会留在她的身边。两人也终於能够不在顾虑身分，成为真正的恋人。



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