《精神病房也会迎来清晨》李在奎导演：「朴宝英是不二人选！做什么都很可爱很漂亮」

日前公开的N台原创作品《精神病房也会迎来清晨》导演李在奎於日前接受媒体Sports Chosun访谈，表达选择朴宝英成为女主角的原因，以及其他自身经历。

《精神病房也会迎来清晨》剧情描述一位刚从内科转到精神病房服务的护士郑多恩（朴宝英饰），在此地所遇见的患者以及突发状况，各类不一样的故事与人生，让观众们感到高度共鸣与感动。其中导演李在奎更是对於女主角朴宝英的表现相当满意。

李导演提到朴宝英，表示「试镜时是第0顺位（比1更优先）」对朴宝英赞誉有加，也说如果不是朴宝英，就不会读懂张东润在剧中的心思，并且朴宝英多年来也常常参与照顾儿童重度疾病患者的公益活动，给人清新温柔的形象，导演觉得她与角色多恩真的很像，而导演为了选角与朴宝英见面讨论了三四个小时后，更觉得她相当贴近角色，导演也非常感谢朴宝英愿意接演。



导演更是夸赞朴宝英，在跟剧中一位游戏狂热者对话时，拍摄虚拟画面，朴宝英更是戴上了精灵耳朵，果然是做什么都很可爱很漂亮。而《精神病房也会迎来清晨》并不是相当强烈或刺激的电视剧集，公开后在Netflix排行榜上勇夺冠军，也让导演感到幸福又开心。

导演更自曝自己也曾为忧郁症与恐慌症所苦，觉得人活在世上都有可能经历到一两次这样的事情，於是想要好好地制作这部作品。导演觉得忧郁、不安、恐慌、强迫等等这些症状，可说是破坏现代人身心均衡的怪物，但无法摆脱这四种情绪的人，就他估计可能占了首尔市区的一半人口。我们也常会想「难道没人跟我一样吗」，其实不然。



随著现代人的心理健康越来越需要被重视，《精神病房也会迎来清晨》感觉是相当好的安慰剂。是否会有第二季呢？导演虽然没给出肯定的答案，但在准备《精神病房也会迎来清晨》的过程中，仍有许多种症状没有被拍摄出来，也可能是日后的题材，导演表示若真的有可能制作第二季，他更想谈谈保护师们的背后故事。

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