房时爀提BTS防弹少年团第二次全员续约的幕后故事！更称是「20年中最幸福的时间」

日前，JYP娱乐创办人朴轸永与HYBE议长房时爀一起作为嘉宾出演《刘QUIZ ON THE BLOCK》。
节目中，房时爀回忆起与BTS防弹少年团续约时的情景。房时爀表示：「像BTS这种程度的艺人，其实有很多选择，但是他们选择再次续约这件事，表示我作为经纪公司、Label的首长，与BTS一起工作的过往得到他们认可，表示他们认为我和BTS很棒，并且充分接纳，对我来说有种被鼓励的感觉。」
房时爀还提到事实上（续约的）大部分过程都是在磨合，所以当BTS说「继续相信哥，一起走下去的时候」，从那天开始大概两周的时间，真的是我选择经济产业的20多年以来，最幸福的时间。房时爀：「原来没有压力的日子就是这样子啊！」
2013年6月出道的BTS防弹少年团，在合约到期之前的2018年10月他们就和公司提前续约，随著第二次全员续约成功，让粉丝们更加期待2025年的合体。目前Jin、j-hope、SUGA已经开始服役，其他的成员都在进行SOLO活动中。
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