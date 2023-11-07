大佬們的「小氣」故事！防彈少年團誕生的契機竟然是這件小事！房時爀一心跟著朴軫永闖美，卻因為襪子鬧翻

JYP娛樂的老闆朴軫永與HYBE代表理事房時爀因為襪子吵架的故事，引起了韓網的熱議。

這兩位大佬之間的小故事其實早在3年前就曝光過，不過近期播出的《劉QUIZ ON THE BLOCK》中舊事重提，又一次引爆熱議，沒想到大佬們這麼「記仇」啊（笑）！

房時爀回憶起他們2003年一起前往美國的時光，表示：「那時候我們一起去美國度假，然後在洛杉磯，朴軫泳說『我們好像會成功』，我也同意了他這句話。那時候我們覺得在韓國已經實現了一切。」然而，兩人在美國的生活並不如他們想象的順利。



朴軫永透露公司的股東們反對他們前往美國：「他們說如果非要闖美，我們需要自費一年，若是成功的話，公司就同意我們使用公司資產。我倆去的時候一分錢都沒帶，一位認識的大哥借了給我們一個房間，那是人家的婚房，我們原本說只住一個月，結果住了四個月。我們把車庫改成工作室，創作音樂，兩個人睡在一個房間。 」



接著房時爀透露了「襪子事件」的全貌，解釋：「我負責洗衣服，軫永哥做別的事情，他把髒襪子捲起來扔出來，我就得把襪子翻開來，因為我不想碰別人穿過的襪子，所以對他說不要做。但他一直都不改，有一天我就爆發了。」他坦率地講述這一事件。



朴軫永則表示：「當時我覺得怎麼就因為一雙襪子生那麼大的氣呢，但實際上是他在美國這4個月裡積壓的所有（不滿）。我是那種突然爆發的類型，而時爀是總是照顧周到的類型。 因為他突然因為襪子發火，我也說了一句『這傢伙！』」他接著說：「「（因為這件事）時爀離家出走了，有天晚上我躺在床上，聽到他悄悄了回來，睡了一覺之後他就回國了。」

房時爀表示：「如果沒有襪子事件，K-POP的歷史可能會改變。 我是因為哥哥說要闖美我才跟去的，其實我沒有太多的考慮。 因為我決心不夠堅定，所以又回來了。 但哥哥有著堅定的決心留下來，他為後來的一代（韓流）開啟了道路。 」

房時爀回國之後，在2005年建立了Big Hit娛樂（現HYBE），而公司旗下最出名的偶像團就是火遍全亞洲的防彈少年團，他們於2010年正式出道，如今已經是K-POP界不可替代的頂流，這樣來看「襪子事件」算是防彈少年團誕生的一大契機吧。



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