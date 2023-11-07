大佬们的「小气」故事！防弹少年团诞生的契机竟然是这件小事！房时爀一心跟著朴轸永闯美，却因为袜子闹翻

JYP娱乐的老板朴轸永与HYBE代表理事房时爀因为袜子吵架的故事，引起了韩网的热议。

这两位大佬之间的小故事其实早在3年前就曝光过，不过近期播出的《刘QUIZ ON THE BLOCK》中旧事重提，又一次引爆热议，没想到大佬们这么「记仇」啊（笑）！

房时爀回忆起他们2003年一起前往美国的时光，表示：「那时候我们一起去美国度假，然后在洛杉矶，朴轸泳说『我们好像会成功』，我也同意了他这句话。那时候我们觉得在韩国已经实现了一切。」然而，两人在美国的生活并不如他们想象的顺利。



朴轸永透露公司的股东们反对他们前往美国：「他们说如果非要闯美，我们需要自费一年，若是成功的话，公司就同意我们使用公司资产。我俩去的时候一分钱都没带，一位认识的大哥借了给我们一个房间，那是人家的婚房，我们原本说只住一个月，结果住了四个月。我们把车库改成工作室，创作音乐，两个人睡在一个房间。 」



接著房时爀透露了「袜子事件」的全貌，解释：「我负责洗衣服，轸永哥做别的事情，他把脏袜子卷起来扔出来，我就得把袜子翻开来，因为我不想碰别人穿过的袜子，所以对他说不要做。但他一直都不改，有一天我就爆发了。」他坦率地讲述这一事件。



朴轸永则表示：「当时我觉得怎么就因为一双袜子生那么大的气呢，但实际上是他在美国这4个月里积压的所有（不满）。我是那种突然爆发的类型，而时爀是总是照顾周到的类型。 因为他突然因为袜子发火，我也说了一句『这家伙！』」他接著说：「「（因为这件事）时爀离家出走了，有天晚上我躺在床上，听到他悄悄了回来，睡了一觉之后他就回国了。」

房时爀表示：「如果没有袜子事件，K-POP的历史可能会改变。 我是因为哥哥说要闯美我才跟去的，其实我没有太多的考虑。 因为我决心不够坚定，所以又回来了。 但哥哥有著坚定的决心留下来，他为后来的一代（韩流）开启了道路。 」

房时爀回国之后，在2005年建立了Big Hit娱乐（现HYBE），而公司旗下最出名的偶像团就是火遍全亚洲的防弹少年团，他们於2010年正式出道，如今已经是K-POP界不可替代的顶流，这样来看「袜子事件」算是防弹少年团诞生的一大契机吧。



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