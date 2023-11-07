房時爀提BTS防彈少年團第二次全員續約的幕後故事！更稱是「20年中最幸福的時間」

日前，JYP娛樂創辦人朴軫永與HYBE議長房時爀一起作為嘉賓出演《劉QUIZ ON THE BLOCK》。
節目中，房時爀回憶起與BTS防彈少年團續約時的情景。房時爀表示：「像BTS這種程度的藝人，其實有很多選擇，但是他們選擇再次續約這件事，表示我作為經紀公司、Label的首長，與BTS一起工作的過往得到他們認可，表示他們認為我和BTS很棒，並且充分接納，對我來說有種被鼓勵的感覺。」
房時爀還提到事實上（續約的）大部分過程都是在磨合，所以當BTS說「繼續相信哥，一起走下去的時候」，從那天開始大概兩週的時間，真的是我選擇經濟產業的20多年以來，最幸福的時間。房時爀：「原來沒有壓力的日子就是這樣子啊！」
2013年6月出道的BTS防彈少年團，在合約到期之前的2018年10月他們就和公司提前續約，隨著第二次全員續約成功，讓粉絲們更加期待2025年的合體。目前Jin、j-hope、SUGA已經開始服役，其他的成員都在進行SOLO活動中。
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