【韩网热帖】在台湾被目击的《我独》棕榈油们

有网友在台湾街头拍到MBC真人秀《我独自生活》棕榈油成员全炫茂、朴娜勑、李章宇，三人衣著走校服风格，推测是来拍摄新一期节目啦！







韩国网友评论：

1. 概念是《想见你》吗？kkkk

2. 研讨会第三期吗？kkk

3. 好像《世纪末青苹果补习班》男女主角美爱和阿哲！（*小编注：《奶酪陷阱》作家最新网漫，阿哲高大魁梧、美爱矮小短发，与李章宇朴娜勑相似度超高XD）

4. 夹在青苹果之间的谢芝齐

5. 一直在等你，谢芝齐炫茂

6. 「想见你」韩国版「长胖了你」

7. 第一张照片我以为朴娜勑的头是全炫茂背了一只超小的背包kkk

8. 李章宇真的好大只kkkk

9. 又要吃不停啦！

10. 李章宇看起来确实很幸福kkk这样真的没关系吗kkk

11. 来了来了大的来了

12. 已经感到好笑了

13. 疯了，太期待

14. 我正要去台湾旅游，赶快播出吧，告诉我有什么好吃的

15. 台湾美食超多的，期待kkk台湾旅游人气又要更高啦

出处：https://theqoo.net/hot/2991195001

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