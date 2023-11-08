防弹少年团柾国＆ASTRO车银优聚餐被私生饭发现！不仅遭偷怕，连用过的杯子都被偷走

私生饭真的有些可怕。

最近防弹少年团柾国的外国私生饭不仅偷拍，还偷走柾国使用过的纸杯，她的疯狂行为遭到全网的唾駡。网路上公开一则短片，柾国和好友车银优、在玹一起在位於狎鸥亭的某居酒屋里吃饭。 一位女粉丝认出了他们，於是打开相机向他们走去，并请他们签名，柾国堂皇的样子全都被镜头捕捉到。看到该女生并不想离开，在玹很礼貌地说：「不好意思，我们几个人正在吃饭。」 并恳求她离开。 然而这位女生并没有离开，反而在居酒屋里找了个座位坐下，一直偷拍著，直到他们离开。



Do you all remember this PSYCHOPATH???!!!! she took Jungkook and eunwoo’s cup after they left …!!!!! I’m disgusted :((pic.twitter.com/XUQgwZpYpX — btsBUzz (@btsbuzz_ot7) October 31, 2023

偷拍已经让网友很愤怒了，更让人吃惊的是她的另一个行为。她拿走柾国几人桌子上的纸杯，并公开到SNS上，炫耀「这是柾国和车银优使用过的纸杯」。私生饭将偷拍、拿杯子等过程全都放在了自己的IG上，被粉丝和网友发现之后删掉原文，不过相关内容早就传遍网路，气得网友和粉丝大骂：「你太过分了」、「尊重艺人的私生活吧」、「拿著相机就冲进去了，你已经越界了」、「毫无分寸」、「居然还敢炫耀」、「这是什么疯子」等。

Also, that's so weird how she stole eunwoo's & jungkook used cup. That's low key disturbing https://t.co/ScB6rEPUrU pic.twitter.com/9G5c4IyvHZ — Shine - 차은우 (Cha Eunwoo) - Fan Acc - AGDTBAD (@freedomlover21) October 26, 2023

早前柾国就曾痛诉过被私生饭骚扰的经历，因参加LA巡演停留在美国期间，他被私生饭疯狂打电话。还有私生饭将食物通过外卖的方式送到他家门口，令柾国既害怕又生气，严厉警告过他们「停手吧」。

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