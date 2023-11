防弹少年团柾国＆ASTRO车银优聚餐被私生饭发现！不仅遭偷怕，连用过的杯子都被偷走

私生饭真的有些可怕。

最近防弹少年团柾国的外国私生饭不仅偷拍,还偷走柾国使用过的纸杯,她的疯狂行为遭到全网的唾駡。网路上公开一则短片,柾国和好友车银优、在玹一起在位於狎鸥亭的某居酒屋里吃饭。 一位女粉丝认出了他们,於是打开相机向他们走去,并请他们签名,柾国堂皇的样子全都被镜头捕捉到。看到该女生并不想离开,在玹很礼貌地说:「不好意思,我们几个人正在吃饭。」 并恳求她离开。 然而这位女生并没有离开,反而在居酒屋里找了个座位坐下,一直偷拍著,直到他们离开。



Do you all remember this PSYCHOPATH???!!!! she took Jungkook and eunwoo’s cup after they left …!!!!! I’m disgusted :((pic.twitter.com/XUQgwZpYpX