《解读恶之心的人们》演活角色大获好评！演员金南佶获委任为「科学搜查日」之名誉警察！

曾以电视剧作品《解读恶之心的人们》这部作品传达正向讯息的演员金南佶，在今年第75周年的「科学搜查日」纪念仪式中获得委任为名誉警察。

金南佶在11月3日所举办的第75周年「科学搜查日」纪念仪式上被授予名誉警察委任状。金南佶曾在电视剧《解读恶之心的人们》中活跃於科学搜查办案过程中，是相当出色的正面宣传题材，因此被委任为名誉警察。金南佶在《解读恶之心的人们》剧中饰演韩国国内第一位心理侧写师权日龙教授为原型的宋霞永一角，人物在剧中的成长表现地相当细腻并强烈，播出后大获好评，也让金南佶获得了该年度SBS的大赏殊荣。



金南佶谦虚表示，在电视剧中自己仅仅是饰演了权日龙教授的角色，今日却能因此受到如此珍贵的名誉警察的委任，让他感到非常的荣幸。在电视剧拍摄的过程中，也让他了解到科学搜查的重要性，以及从事科学搜查的人投身於此，保护著我们大家的安全与生命，他们拥有这样的使命感与责任感，并付出努力。金南佶也希望藉由今日这样的机会向他们再度致上感谢。



而身为名誉警察，金南佶也表示会倾尽全力，让自己成为名符其实的好人与好演员，期许往后能够有更多的成长。金南佶目前在Netflix的原创电视剧集《盗贼之歌》受到全世界OTT观众们的关注，最近也公布了将主演N台的新剧集《Trigger》，饰演一位为了阻止连续的枪击事件而孤军奋战的「李度」一角，可说拍摄的作品一部接一部，人气越来越高，工作满档。

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