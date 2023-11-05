李栋旭本来不想出演《蔡氏漂流记》但MONSTA X亨愿说了「这句话」后，他还是很有义气的来了

这两个人光是站在一起就很赏心悦目了～～～

由男团 MONSTA X 蔡亨愿所主持的人气网路节目《蔡氏漂流记》最新一期中，邀请到了同公司的演员大前辈李栋旭出演，网友感叹STARSHIP娱乐真是太有眼光了。

当天录制节目时，天气也是特别好，太阳更是相当的刺眼，两人一见面握手道好后，就热情相拥拍拍对方的背，甚至长达五秒（节目组认真倒数）。



接著就聊起了邀约的过程，李栋旭说亨愿传讯息给他，寒暄几句后亨愿就问：「哥能不能来上《蔡氏漂流记》。」李栋旭回：「啊...好像不太行耶。」亨愿表示，讯息里的原话是这样回的：「啊...不该联系的。」让一旁的工作人员大爆笑，李栋旭解释说会拒绝是因为戒掉youtube了。



之后，亨愿又在讯息中追加补充说：「哥，我马上就要入伍了耶...。」李栋旭看到后深吸一口气回：「我知道了...，既然如此，当然得出演了。」还说等亨愿入伍后，说不定这个节目会变成《李氏漂流记》，亨愿先是吓了一跳，接著就转为拜托李栋旭多多照顾了。



▼《蔡氏漂流记》EP.10 您点的天国来了：



这一集甚至未完待续，下礼拜还有EP.11喔，记得锁定11月10日晚间七点播出的《蔡氏漂流记》，两人挑战问答的更多有趣片段将公开。

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