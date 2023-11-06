韩国年度爱情电影NO.1姜河那Ｘ庭沼珉主演《30日》蝉联三周韩国票房冠军！

今年韩国最卖座的爱情电影《30日》（Love Reset），由《山茶花开时》姜河那、《还魂》庭沼珉精彩共演，《音爆浩劫》发行团队携手《婚礼的那一天》制片共同打造的爆笑浪漫巨献！

在韩国上映后，蝉联三周韩国票房冠军，韩国观众满意度高达96%！是继上半年的《犯罪都市3》后，稳占韩国票房冠军最多天的电影！《30日》故事叙述天生窝囊的正烈（姜河那 饰）和天生冒失的娜拉（庭沼珉 饰）戏剧性地邂逅相遇，谈了如电影般的恋爱，但结婚后却受不了彼此的个性而选择离婚。就在两人获得30天的离婚熟虑期后离开法院时，却发生意外导致他们失去了记忆，究竟两人会迎向什么样的结局呢？





《30日》以新颖的剧情加上逗趣的台词，以及姜河那、庭沼珉完全不计形象的疯狂演技，令许多观众都笑到大呼超抒压，纷纷推荐：「这是为了要让观众大笑而诞生的电影！」、「笑到过度呼吸！」、「现在本作成了我最爱的电影！」、「从头笑到尾，笑到下巴都快掉了！」姜河那也表示：「在读《30日》剧本时我就笑了，觉得很有趣所以决定参演。拍摄现场更有趣，看了成品后觉得比拍摄时更有趣！」浪漫爆笑巨献《30日》11月24日（五）在台上映！





《二十行不行》姜河那感谢《30日》让他和庭沼珉睽违8年终成眷属？！

《30日》是姜河那、庭沼珉继《二十行不行》后二度共演的电影，两人在本作中饰演一对夫妻，对於睽违8年再度合作的感想，姜河那表示：「一点都不担心，读了剧本后得知对手演员是庭沼珉后，让我感到很放心！」姜河那还透露他觉得庭沼珉比在《二十行不行》时，成为了一名更成熟的演员了，他表示：「拍摄时我常常在想：『当沼珉那样演时，我该怎么回应会比较有趣呢？』常苦恼该给予什么样的反应。」庭沼珉则说：「拍摄《二十行不行》时，我和姜河那都没什么经验，所以才能展现出青涩的模样，这次彼此都累积了许多经验后一起合作《30日》，真的很开心！姜河那总是会接受我的意见，让彼此的默契变得更好。而且他的反应也都很好，让人能乐在其中地拍摄，这似乎成为我的动力，真的很谢谢他！」

姜河那还表示因为要和庭沼珉二度合作，他特地重看了《二十行不行》，结果发现庭沼珉和8年前一样完全都没变。对此，庭沼珉也笑说：「几天前我们一起拍摄杂志照时，我也说了一模一样的话！」姜河那则说这就是他们两人的默契！南大中导演也透露庭沼珉和姜河那常在现场交换意见，让每场戏都变得比原先的剧本内容精彩，而姜河那也很感谢南大中导演让他跟庭沼珉再度合作！



姜河那惊奇表情宛如「喜剧天王」金凯瑞？！庭沼珉崩坏演技让《30日》成引退作？！

姜河那先前曾透过《二十行不行》、《菜鸟警校生》、《山茶花开时》展现喜剧演技，这次他在本作中还将展现前所未见的「超级窝囊」的爆笑演技，姜河那表示：「我觉得每个人都有窝囊的一面，而像那样的一面就能以『正烈』这个角色呈现给观众。在我拍摄『淋得满头是雪』的场面时，我还心想『有必要窝囊到这个程度吗？』」姜河那还澄清说自己都是依照导演指示去演的，真正的自己并没有那么窝囊。在《30日》中与姜河那有多场对手戏的尹敬浩，也透露姜河那在本作中的有些表情令人感到很惊奇，宛如「喜剧天王」金凯瑞，这让姜河那听了觉得压力很大，但也很感谢尹敬浩如此高度地赞赏他。

此外，庭沼珉在《30日》中不计形象展现「崩坏演技」，也让南大中导演惊讶地透露：「庭沼珉的喜剧演技太精彩了，就像把本作当成引退作在演一样！我真的很感谢她演到那个程度，但也觉得有点担心，甚至还有点罪恶感呢！」庭沼珉听了则笑说自己不会引退的，还表示：「喜剧的乐趣在於那状况本身就很有趣，所以能让我更专注地去展现演技，我想那似乎就是喜剧的魅力。虽然近看是悲剧，但旁人若看了觉得有趣，那似乎就是喜剧。」



姜河那打破「不和圈内人交往」宣言！自曝结婚时机点？！

对於在拍摄《30日》的过程中自己的婚姻价值观是否有所变化的提问，姜河那表示：「我对婚姻没有明确的想法，比起是否有所变化，我是觉得也有像电影中的主角他们那样的人生啊。」姜河那也表示目前没有很渴望结婚的念头，因为觉得自己还没遇到命中注定的对象，他说：「我也不是那种事业心很重所以不想结婚的类型，人生总会遇到想和对方结婚的对象，但现在似乎还没遇到呢。」



另外，姜河那在以前的访谈中，曾斩钉截铁地说不会和圈内人交往，他这次也趁机特别澄清：「年纪轻轻时的访谈就像宣言般地出去了，但并没有到那个程度。当时是觉得身为演员的自己常忙到没有头绪了，如果交往对象也是艺人的话，似乎要花费更多心思，对方也会因为我而需要更费心，所以我才会那样说，但一不小心就变成过度激烈的发言了，那并不算是一种宣言。」浪漫爆笑巨献《30日》11月24日（五）在台上映！

韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究