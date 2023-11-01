《恋人》又虐心！南宫珉遭胁迫再度挥别安恩真！已婚身份＋逃脱俘虏安恩真身份受争议！（EP.15 –16）

[有雷] 《恋人》剧情到底什么时候才能拨云见日？南宫珉与安恩真这对恋情有够坎坷的恋人，即使相聚重新表白，却仍然不得不因为大环境的影响而再度面临分离……值得开心的是安恩真重新恢复单身了，期待再度与南宫珉的重逢。

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《恋人》继上集结尾李长贤（南宫珉饰）为了保护吉彩（安恩真饰）而用背部挡下公主（李清娥饰）射出的一箭，吉彩也在长贤身边不眠不休的照顾著，感谢他让她赎身不再是奴婢，也诉说在这段期间内对长贤的思念。长贤虽然伤势已经恢复不少，但却一直装作昏睡中状态，因为担心吉彩会看见他伤势好转后便离开沈阳，回到朝鲜。



在一旁的良音却始终无法认同吉彩，甚至他认为吉彩的存在对长贤来说根本是一种诅咒，长贤总是为了保护吉彩而受伤，吉彩也想起了自己看见长贤肩上长长的伤痕，才意识到原来当初在江华岛搭救她的，不是她的相公从事官，而是李长贤。吉彩并没有因为被良音说成是诅咒就打退堂鼓，她认为自己待在长贤的身边，就是解开诅咒的最好方式。



长贤终於恢复，此时也传来了清朝皇帝驾崩的消息，多尔衮上位，而此时朝鲜世子也得到了能够回到家乡的机会。清朝公主对长贤的心意却没有善罢甘休，她提出两大条件，第一个是不前往蒙古进行和亲，第二个就是要求赋予她猎捕清朝俘虏的权力。同时她也找来李长贤，知道他悲天悯人，总会私下解救俘虏，因此拿所有朝鲜俘虏来威胁长贤，只要李长贤不与吉彩分开，这些朝鲜俘虏都得葬送性命。



李长贤因此对吉彩说了重话，他希望吉彩跟随朝鲜世子团队一起回到朝鲜，安全也相对受到保障，原本吉彩想留下来，但他却攻击吉彩已婚的身分，应该回到夫君的身边，藉此逼走吉彩。吉彩的千言万语只化作一声感谢，即使她在启程的路上频频回首，却再也看不到长贤的脸…长贤也只悠悠地自言自语著「像花一样美丽地活著吧～」



吉彩回到故乡，见到了亲爱的家人朋友们，但她的夫君却已经有了另一女子服侍，甚至那女子还大著肚子…吉彩走在路上也受到大家指指点点，被当作是已经被蛮夷夺走贞操的不洁俘虏女子，就连自己的父亲都差点将亲手吉彩掐死，以免她受到全村的恶毒批评。但吉彩就在此时告诉自己的丈夫，她已经在沈阳把心给了李长贤，要求离婚…



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