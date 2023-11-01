NewJeans成员Minji「一个动作」就被质疑吸菸！这次韩国网友都选择维护她

看图断案？

NewJeans 自出道以来人气一路飞涨，是当代K-POP四代女团中的佼佼者，5名成员的一举一动都受到了极大的关注。 最近Minji就因为一张照片中手的姿势被粉丝挑毛病。



有网友在论坛NATE PANN上发文提问「如何看Minji因手势动作而遭争议事件」，并配上了一张gif动图。 Minji和队友们一起玩「吹吹卷」，但她反手夹东西的动作很像抽烟的样子，因而引发了争议。 发文者很好奇网友们的想法，因此发文询问大家的意见，这个动作到底是偶然发生，还是Minji因习惯而下意识做出来的。

网友们就此展开激烈的讨论，表示：「我不吸烟，但是也经常这样」、「男团在街边吸烟就可以，怎么到了女团一个动作就被捕风捉影呢」、「真正吸烟的人在这个场合中会换动作的」、「放过她吧，又不是真的吸烟，只是一个动作就被解读成这样」、「感觉就是习惯动作，再说即使真的抽烟又怎样？？ 那么大压力要如何疏解？」 、「换作是你要怎么做？ 两只手捧著吗？」 、「自己是什么样的人，看这个世界就是什么样子的」、「真的是人红是非多」、「在看留言之前我都没发现照片又什么问题，谁会用手指末端夹香烟啊？」 、「名气大就是罪过」等。



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