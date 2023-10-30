【韩网热帖】为什么要喝美式咖啡？

有网友发帖问：现在高三，经常去白钟元咖啡店，总是看到前面后面的人都点美式咖啡。 现在快要成为大人了，觉得我也应该喝，所以今天第一次品尝，真心觉得为什么要喝这种烟头泡水的味道...？ 好像只能全扔了ᅲ还不如喝冰沙奶泡

原PO转载这则发问贴，表示：学生，再过几年你就懂了



韩国网友评论：

1. 想当年，我也曾经好奇这个问题......

2. 我也觉得不好喝，纯粹为了活命

3. 冰美式可以平息一切

4. 上班久了心里一股火，需要灭火

5. 我上了年纪也依旧喝不下去...

6. 你怎么知道烟头的味道？

7. 我以前也这样想，但现在1天不喝2杯就活不下去...

8. 只是当做觉醒剂罢了...

9. 我也曾经这样想，现在只喝冰美式或不加糖浆的冰拿铁kkk不喜欢太heavy或含糖的饮料，就只剩冰美式这一个选项

10. 最便宜，虽然苦涩但很清爽，不甜腻... 天热的时候来杯冰美式，天堂就在这里

11. 没喝就感觉早晨没开始...

12. 我以前也这样想kkkk为什么要喝洗轮胎的水？ 现在没它活不了

13.在身体开始呼唤咖啡因之前，不喝也没关系的kk

14. 读大一时也觉得冰美式很恶心，神奇的是，2年级期末就喝超多了kkk

15. 我也曾以为一辈子都不会花自己的钱买冰美式

16. 因为苦可以醒神... 读大学每次听第一课时的课都要喝，於是上瘾

17. 这是疲惫成年人的生存必须品... 连甜食都感到负担的、被疲惫浸透的成年人

18. 我一开始也这样kkk现在用美式输血才能撑过一天kkk

19. 有种充电的感觉... 饭后来一杯感觉很踏实

20. 到了下午3点不摄取冰美式就撑不下去了

21. 确实不好喝，只有豆子烧焦的味道。 但孩子你也快要懂了。

出处：https://theqoo.net/hot/2981950381

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻