韩韶禧拿掉脸部穿环，网友惋惜「真的很漂亮」～新造型是腿部网袜纹身，作风依旧前卫！

人气模特儿兼演员的韩韶禧，曾分享自己在脸部穿了环，作风前卫大胆，不过日前透露已摘掉，倒是腿部出现新的网袜纹身。

韩韶禧经常大方展现自己身上大片的纹身（又称刺青，韩韶禧曾为了演员出道去除真的刺青，后来都是贴纹身贴纸），上月在IG曝光了全新「脸部穿环」造型，穿了多个眼下颧骨钉和唇环，虽然‎粉丝都尊重她的决定且称赞很帅，但不免担心演戏是否受影响，而她解释「长时间才会留下疤痕，疤痕也可以用物理方式去除」、「只是做了想做的事」、「工作的时候拿掉就好，也可以为了工作不拿掉」。



28日韩韶禧久违更新Blog，透露自己已摘除脸上的环：「觉得试过就好了，现在已经都拿掉了。」还称自己是「一定要试一下才会舒爽的性格」。回顾13日她上传的照片，只见脸上的环已消失，取而代之的是OK绷，唇周也些微红肿，看来当时已拿掉环并试图让伤口复原。



‎网友对此反应不是担心疤痕，就是露出惋惜语气呢！「不过穿得很漂亮」、「啊，但真的很适合」、「超级漂亮」、「不会留下疤痕吗？」、「不痛吗？嘴唇下方好像肿起来了」、「穿环的模样应该也要拍部作品」、「不是耳朵，脸留下疤痕应该也是像痣一样，不会太显眼，穿环很适合但好快就拿掉了，好可惜」、「贴OK绷也很好看」。

而她昨（29）日发的最新照片又有新纹身了，这次不是臂膀是腿！左腿有一片花纹，右腿乍看穿了网袜，细看应是纹身啊！特别的时尚品味再次吸引网友争相欣赏、称赞。



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