李英爱再现女王气场！tvN新剧《Maestra》众多演技派演员剧本阅读画面公开

tvN新周末电视剧《Maestra》描述全世界仅有5％的女性指挥家Maestra，被大家称之为天才或者是传说的车世音，隐藏著自己的秘密，只为了找出围绕著管弦乐团的事件真相，是一部充满神秘的悬疑电视剧，预计於年底12月与观众们见面。

tvN率先公开了剧本阅读的现场照片，可看见饰演车世音的李英爱，以及饰演刘政宰的李茂生，饰演金弼的金英在，饰演李露娜的黄宝凛星等主要演员，制作团队也来到现场，这些演技派演员的集合，让剧本阅读更加生动，也增加了观众们对於这部新作品的期待。



在剧中饰演车世音的演员李英爱，许久不见再度回归小萤幕，也在剧本阅读时展现出压倒性的气场，而李英爱不仅抓住了她所饰演的人物性格，相当果断又充满热情，更细腻地展现出角色内心的苦恼，多样化的人物情感，让这个人物角色更具有立体感以及角色魅力。



李茂生则是在剧中饰演徘徊在车世音的男子刘政宰，他的态度中隐藏著犀利的内心世界，为剧本阅读的现场增添的不少紧张感，李茂生也以出色的演技引发大家对角色的好奇。而与李英爱饰演夫妇的金英在，也以沉著稳定的演技吸引观众目光，车世音之於金弼来说不仅是太太，也是音乐上的伴侣。黄宝凛星则是饰演乐团中最年轻的乐手李露娜，相当崇拜车世音。



《Maestra》由许多演技派演员共同演出，也令观众们期待这些音乐界所发生的故事，预计12月即将与观众们见面。



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