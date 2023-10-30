《非法正义》这个世界所造就出的暗黑英雄！11月8日即将公开〜

未播出已备受期待的原创剧集《非法正义》即将於11月8日透过Disney+平台公开，剧情内容描述白天是一位守护法律的模范警察大学学生，但到了夜晚直接对於逃离法网的犯罪者进行私下审判的《非法正义》执行者金志龙（南柱赫饰），以及他与围绕在他身边，有著不同目的的人们展开激烈的对抗。

在《非法正义》日前公开第二波主视觉海报，和第一波有些类似的呈现，也就是主角南柱赫有著日与夜不同的面貌，而这一次更加强调的是其他与南柱赫密切相关的三位人物角色，包含正在追捕著夜间《非法正义》执行者的广域搜查队组长赵宪（刘智泰饰），追随著这位执行者的财阀二代赵康裕（李浚赫饰），还有想要对执行者进行独家报导的电视台记者崔美丽（金素辰饰，金素辰曾译作金素真、金素珍）。他们各自怀有不同的目的接近金志龙，引领著剧情并带来无法预测的走向。



海报中的下半部，这三人的表情以及野心似乎从眼神中也展露无遗，赵宪身为警察中的组长，总是表情严肃并且充满气场，誓言逮捕这位夜间行动的黑暗英雄。财阀二世赵康裕则是面带有些阴险的笑容，他的内心真正目的是什么还不得而知。另外想要以独家报导获得青睐的女记者崔美丽，则是露出迎向挑战的眼神，对於《非法正义》执行者充满好奇。



《非法正义》更在海报上写著「会让你看见，什么是真正的正义」，说明了金志龙在白天身为模范警察大学的学生，熟知法律规范，夜晚他却对逃离法网的人进行严惩，实现所谓真正的正义。他所谓真正的正义应该是什么样的呢？对於法律以及正义重新开启新视角的《非法正义》令人期待。《非法正义》预计从11月8日透过Disney+公开，每周三进行更新。

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