李英愛再現女王氣場！tvN新劇《Maestra》眾多演技派演員劇本閱讀畫面公開

tvN新週末電視劇《Maestra》描述全世界僅有5％的女性指揮家Maestra，被大家稱之為天才或者是傳說的車世音，隱藏著自己的秘密，只為了找出圍繞著管絃樂團的事件真相，是一部充滿神祕的懸疑電視劇，預計於年底12月與觀眾們見面。

tvN率先公開了劇本閱讀的現場照片，可看見飾演車世音的李英愛，以及飾演劉政宰的李茂生，飾演金弼的金英在，飾演李露娜的黃寶凜星等主要演員，製作團隊也來到現場，這些演技派演員的集合，讓劇本閱讀更加生動，也增加了觀眾們對於這部新作品的期待。



在劇中飾演車世音的演員李英愛，許久不見再度回歸小螢幕，也在劇本閱讀時展現出壓倒性的氣場，而李英愛不僅抓住了她所飾演的人物性格，相當果斷又充滿熱情，更細膩地展現出角色內心的苦惱，多樣化的人物情感，讓這個人物角色更具有立體感以及角色魅力。



李茂生則是在劇中飾演徘徊在車世音的男子劉政宰，他的態度中隱藏著犀利的內心世界，為劇本閱讀的現場增添的不少緊張感，李茂生也以出色的演技引發大家對角色的好奇。而與李英愛飾演夫婦的金英在，也以沉著穩定的演技吸引觀眾目光，車世音之於金弼來說不僅是太太，也是音樂上的伴侶。黃寶凜星則是飾演樂團中最年輕的樂手李露娜，相當崇拜車世音。



《Maestra》由許多演技派演員共同演出，也令觀眾們期待這些音樂界所發生的故事，預計12月即將與觀眾們見面。



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